Türkiye Polonya maçı hangi kanalda, Filenin Sultanları Türkiye Polonya kadın voleybol milli maçı nereden CANLI izlenir?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nde güçlü rakibi Polonya karşısında galibiyet için parkeye çıkıyor. Filenin Sultanları'nın mücadelesini canlı takip etmek isteyen sporseverler, Türkiye Polonya kadın voleybol milli maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz canlı izleme linki var mı ve karşılaşma nereden izlenir sorularını araştırıyor. İşte Türkiye-Polonya voleybol maçının yayın bilgileri ve canlı izleme ekranı hakkında merak edilenler.

TÜRKİYE POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde kritik mücadelede Polonya ile karşı karşıya geliyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev mücadeleyi canlı takip etmek isteyen voleybolseverler, "Türkiye Polonya maçı hangi kanalda?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Şifresiz yayınlanacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Türkiye-Polonya maçının yayın bilgileri, başlama saati ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

Türkiye ile Polonya arasında oynanacak Voleybol Kadınlar Milletler Ligi karşılaşması, S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden takip etmek mümkün olacak.

TÜRKİYE POLONYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca S Sport ve S Sport Plus platformları üzerinden abonelik kapsamında şifreli yayın da yapılacak.

TRT SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TRT Spor yayınına Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden ulaşılabiliyor. Kanal ayrıca Türksat uydusu aracılığıyla ve internet üzerinden de şifresiz olarak izlenebiliyor.

S SPORT VE S SPORT PLUS YAYIN BİLGİLERİ

S Sport yayını Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Kanal, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden abonelik sistemiyle yayın yapıyor. S Sport Plus ise dijital platform üzerinden üyelikle canlı yayın hizmeti sunuyor.

TÜRKİYE POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Polonya arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi mücadelesi 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak. Heyecan dolu karşılaşmanın ilk servisi ise TSİ 06.00'da kullanılacak.

TÜRKİYE POLONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Filenin Sultanları ile Polonya'yı karşı karşıya getirecek kritik mücadele, Japonya'nın Osaka kentindeki Osaka Stadyumu'nda oynanacak. İki takım da Voleybol Milletler Ligi'nde önemli puan mücadelesi verecek.