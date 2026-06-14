2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı kapsamında oynanacak karşılaşmalardan biri olan Türkiye – Paraguay mücadelesi, turnuvanın D Grubu ikinci maçları arasında yer alıyor. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bu kritik karşılaşma; tarih, saat ve stat bilgisiyle şimdiden araştırılmaya başlandı. Resmi fikstür bilgilerine göre maçın tüm detayları netleşmiş durumda. Peki, Türkiye Paraguay maçı ne zaman, hangi gün? Türkiye'nin 2. maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Detaylar haberimizde.

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2026 FIFA Dünya Kupası – D Grubu 2. maç programına göre Türkiye ile Paraguay arasındaki karşılaşma 20 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacaktır.

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇI SAAT KAÇTA?

FIFA tarafından açıklanan resmi maç programına göre Türkiye – Paraguay karşılaşmasının başlama saati: Türkiye saati ile 06:00 olarak belirlenmiştir.

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Paraguay arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçının stadyumu: Levi’s Stadyumu – Santa Clara, California, ABD olarak açıklanmıştır.