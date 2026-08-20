Türkiye nüfusu SON DAKİKA! Güncel Türkiye nüfusu ne kadar? Türkiye'de kaç milyon erkek, kadın var?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Peki, Güncel Türkiye nüfusu ne kadar? Türkiye'de kaç milyon erkek, kadın var? İşte detaylar...

GÜNCEL TÜRKİYE NÜFUSU NE KADAR?

TÜİK'in açıkladığı dönemlik nüfus istatistiklerine göre Türkiye'nin nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı.

2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 olarak kaydedilen ülke nüfusu, 2026 yılının ilk 6 ayında 228 bin 434 kişilik artış gösterdi. Böylece 1 Temmuz itibarıyla Türkiye'de yaşayan toplam kişi sayısı 86 milyon 320 bin 602 oldu.

Nüfustaki artış, 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde de devam etti. Bu dönemde ülke nüfusu 123 bin 904 kişi yükseldi.

TÜRKİYE'DE KAÇ MİLYON ERKEK, KADIN VAR?

1 Temmuz itibarıyla açıklanan verilere göre Türkiye'deki erkek nüfusu 43 milyon 170 bin 975 kişi oldu. Erkek nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı yüzde 50,01 olarak kaydedildi.

Kadın nüfusu ise 43 milyon 149 bin 627 kişi olarak açıklandı. Kadın nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı yüzde 49,99 oldu.

Böylece 1 Temmuz itibarıyla Türkiye'deki toplam nüfus 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaşırken, erkek nüfusu 43 milyon 170 bin 975, kadın nüfusu ise 43 milyon 149 bin 627 kişi olarak kayıtlara geçti.

86 MİLYON 320 BİNİ GEÇTİ

TÜİK tarafından açıklanan dönemlik nüfus istatistikleri, Türkiye nüfusunun 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştığını ortaya koydu.

2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 kişi olan nüfus, 2026'nın ilk 6 ayında 228 bin 434 kişi arttı. 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde gerçekleşen artış ise 123 bin 904 kişi oldu.

Açıklanan son verilere göre erkek nüfusun oranı yüzde 50,01, kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,99 olarak kaydedildi. Erkek nüfus 43 milyon 170 bin 975 kişi, kadın nüfus ise 43 milyon 149 bin 627 kişi oldu.