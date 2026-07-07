Türkiye'nin NATO üyeliği, ülkenin dış politika ve güvenlik tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilmektedir. Soğuk Savaş'ın şekillendiği dönemde gerçekleşen üyelik süreci, Türkiye'nin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) bünyesinde yer almasını sağlamış ve uluslararası güvenlik mimarisindeki konumunu belirlemiştir. Peki, Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu? Türkiye NATO'ya hangi başbakan döneminde girdi? Detaylar...

TÜRKİYE NATO'YA NE ZAMAN ÜYE OLDU?

Türkiye, 18 Şubat 1952 tarihinde resmen NATO üyesi oldu. Türkiye'nin Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesiyle birlikte üyelik süreci tamamlandı ve ülke, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün tam üyesi olarak İttifak'taki yerini aldı.

Bu gelişme, Türkiye'nin uluslararası güvenlik alanındaki konumunu resmileştiren önemli bir diplomatik adım olarak kayıtlara geçti. Katılım süreci, ilgili antlaşma protokolünün onaylanmasıyla birlikte hukuki statü kazandı.

Türkiye'nin NATO üyeliği, resmi devlet kayıtlarında ve NATO'nun kurumsal belgelerinde 18 Şubat 1952 tarihi esas alınarak değerlendirilmektedir.

TÜRKİYE NATO'YA HANGİ BAŞBAKAN DÖNEMİNDE GİRDİ?

Türkiye'nin NATO'ya katıldığı dönemde Başbakanlık görevini Adnan Menderes yürütüyordu.

Demokrat Parti Genel Başkanı olan Adnan Menderes, Türkiye'nin NATO üyeliğinin resmiyet kazandığı süreçte hükümetin başında bulunuyordu. 18 Şubat 1952 tarihinde kabul edilen katılım kanunu, Menderes hükümeti döneminde yürürlüğe girdi.

Dolayısıyla resmi kayıtlara göre Türkiye, NATO'ya Adnan Menderes başbakanlığında katıldı.

TÜRKİYE NATO ÜYELİĞİNİ KİM İMZALADI?

Türkiye'nin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne katılım belgeleri, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından Ankara'da imzalandı.

Katılım belgelerinin onaylandığı tarihte Cumhurbaşkanlığı görevinde Celal Bayar bulunuyordu. Türkiye'nin NATO üyeliğine ilişkin resmi belgeler, Cumhurbaşkanı sıfatıyla Celal Bayar'ın imzasıyla onaylanarak hukuki süreç tamamlandı.

Katılım protokolü ve ilgili belgeler, 18 Şubat 1952 tarihinde resmiyet kazanırken, Türkiye'nin NATO üyeliği de aynı tarihte yürürlüğe girmiş oldu.

TÜRKİYE NATO'DA KAÇ YILDIR VAR?

Türkiye, 18 Şubat 1952 tarihinde NATO üyesi olduğundan, 2026 yılı itibarıyla NATO bünyesinde 74 yıldır yer almaktadır.

Yaklaşık üç çeyrek asrı geride bırakan üyelik süreci boyunca Türkiye, NATO'nun tam üyesi statüsünü sürdürmektedir. Resmi üyelik tarihi esas alındığında, 1952 yılında başlayan üyelik 2026 yılı itibarıyla 74'üncü yılına ulaşmıştır.

Türkiye'nin NATO üyeliğine ilişkin süre hesabı, 18 Şubat 1952 tarihinde yürürlüğe giren resmi katılım tarihine göre yapılmaktadır. Bu tarih, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kayıtlarında hem de NATO'nun kurumsal kayıtlarında üyeliğin başlangıcı olarak kabul edilmektedir.