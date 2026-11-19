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UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ve play-off kura çekimi, 20 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 14.00'te UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde yapılacak ve A Spor ile UEFA.tv'den canlı yayınlanacak. Ancak A Milli Takım, A Ligi 1. Grup'u 6 maçta 0 puanla son sırada tamamlayarak doğrudan B Ligi'ne düştüğü için bu kurada yer almayacak. Türkiye'nin B Ligi'ndeki rakipleri, turnuvanın 2028-29 sezonu öncesinde yapılacak lig aşaması kurasıyla belli olacak. Türkiye kura çekimi ne zaman, B Ligi'nde hangi takımlar var, muhtemel rakipler kimler ve 20 Kasım kurası hangi kanalda soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki durumuna ilişkin tüm detaylar.

TÜRKİYE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

A Milli Takım'ın B Ligi'ndeki rakipleri, UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki sezonu olan 2028-29 lig aşaması kurasıyla belli olacak. UEFA, bu kuranın tarihini henüz açıklamadı. Önceki sezonlarda lig aşaması kuraları, turnuvanın başlayacağı yılın başında yapılmıştı.

20 KASIM KURASINDA TÜRKİYE VAR MI?

Hayır. 20 Kasım 2026'daki kura çekiminde çeyrek final eşleşmeleri ile A-B ve B-C ligleri arasındaki yükselme ve düşme play-off eşleşmeleri belirlenecek. Türkiye, grubunu son sırada bitirdiği ve doğrudan B Ligi'ne düştüğü için play-off oynamayacak ve bu kurada yer almayacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ve play-off kura çekimi, 20 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 14.00'te yapılacak. Kura, A Spor ve UEFA.tv'den canlı yayınlanacak.

A Spor; Digiturk'te 88., D-Smart'ta 80., Kablo TV'de 142., Tivibu'da 381. ve Turkcell TV+'ta 72. kanaldan izlenebiliyor. UEFA.tv ise internet üzerinden yayın yapıyor. Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin yayın öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

TÜRKİYE B LİGİNE NASIL DÜŞTÜ?

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi 2026-27 sezonunda A Ligi 1. Grup'ta Fransa, Belçika ve İtalya ile mücadele etti. Ay-yıldızlılar, gruptaki 6 maçın tamamını kaybetti. 4 gol atıp 15 gol yiyen Türkiye, grubu 0 puanla son sırada tamamladı.

A Ligi'nde gruplarını son sırada bitiren takımlardan en kötü iki takım doğrudan B Ligi'ne düşüyor. Sırbistan'ın 16 Kasım'da Yunanistan'a 1-0 yenilmesinin ardından Türkiye'nin B Ligi'ne düşmesi kesinleşti. Çekya da doğrudan B Ligi'ne düşen bir diğer takım oldu.

TÜRKİYE'NİN B LİGİNDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Türkiye'nin B Ligi'ndeki rakipleri, mart ayında oynanacak play-off maçlarının ardından netleşecek. B Ligi'nin yeni sezondaki kadrosunda, mevcut B Ligi takımlarının bir bölümü, A Ligi'nden düşen takımlar ve C Ligi'nden yükselen takımlar yer alacak.

2026-27 sezonunda B Ligi'nde mücadele eden takımlar şöyle:

1. Grup : İskoçya, İsviçre, Slovenya, Kuzey Makedonya

2. Grup: Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey İrlanda

3. Grup: İsrail, Avusturya, İrlanda, Kosova

4. Grup: Polonya, Bosna-Hersek, Romanya, İsveç

Bu takımlardan grubunu lider tamamlayanlar A Ligi'ne yükselecek, grubunu son sırada bitirenler ise C Ligi'ne düşecek ya da play-off oynayacak. A Ligi'nden doğrudan düşen Çekya ile A-B play-off'unu kaybedecek takımlar da Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında yer alıyor. A Ligi play-off'una kalan takımlar arasında Hırvatistan, Danimarka ve Galler bulunuyor.

ÇEYREK FİNALDE HANGİ TAKIMLAR VAR?

UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde 8 takım yer alıyor:

1. Torba (grup liderleri): Fransa, Almanya, İngiltere, Portekiz

2. Torba (grup ikincileri): Belçika, Hollanda, İspanya, Norveç

Çeyrek final ve play-off maçları 25-30 Mart 2027'de çift maç usulüyle oynanacak. Uluslar Ligi finalleri ise 9-13 Haziran 2027'de yapılacak.