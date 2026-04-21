“Türkiye Kupası çeyrek final maçları tek maç mı?” sorusu, kupada kritik viraja girilirken taraftarların en çok sorduğu başlıklardan biri oldu. Zira çeyrek final aşamasında uygulanacak maç formatı, hem eşleşmelerin kaderini hem de yarı finale çıkacak takımları belirleyecek olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

ÇEYREK FİNAL MAÇ TARİHLERİ 2026

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Yarı final bileti için sahaya çıkacak 8 takımın maç programı ve yayın bilgileri netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı takvime göre çeyrek final karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak. Eşleşmeler ise TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe, Galatasaray - Natura Dünyası Gençlerbirliği, Samsunspor - Trabzonspor ve Beşiktaş - Corendon Alanyaspor şeklinde belirlendi.

Karşılaşmaların yayın detayları da futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Buna göre Konyaspor - Fenerbahçe mücadelesi 21 Nisan Salı günü saat 20.30’da ATV ekranlarında, Galatasaray - Gençlerbirliği karşılaşması 22 Nisan Çarşamba günü saat 20.30’da yine ATV’de, Samsunspor - Trabzonspor maçı 23 Nisan Perşembe günü saat 18.45’te A Spor’da, Beşiktaş - Alanyaspor karşılaşması ise aynı gün 20.45’te ATV’de yayınlanacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ VE KUPA YOLU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri, güçlü takımların karşı karşıya geldiği kritik bir tur olarak dikkat çekiyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi dört büyük kulübün yanı sıra sürpriz yapabilecek ekipler de yarı final için sahaya çıkacak. Tek maç üzerinden oynanacak bu karşılaşmalar, kupada büyük bir rekabetin yaşanmasına sahne olacak.

Kazanan takımlar doğrudan yarı finale yükselirken, bu turda elenen ekipler için kupa yolculuğu sona erecek. Bu nedenle her maçın yüksek tempolu ve büyük mücadeleye sahne olması bekleniyor.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI TEK MAÇ MI OYNANACAK?

2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası formatına göre çeyrek final aşaması tek maç eleme sistemiyle oynanacak. Yani her eşleşme sadece bir karşılaşma üzerinden sonuçlanacak ve rövanş maçı uygulanmayacak.

Maçın normal süresinde eşitlik bozulmazsa uzatma dakikalarına gidilecek, burada da sonuç çıkmaması halinde penaltı atışları turu belirleyecek. Bu sistem, çeyrek final maçlarının daha yüksek tempo ve sürpriz sonuçlara açık olmasını sağlıyor.