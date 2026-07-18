Milletler Ligi’nde (VNL) heyecan çeyrek final karşılaşmalarıyla devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasındaki zorlu mücadelelerin ardından adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Filenin Sultanları’nın çeyrek finaldeki rakibi ise Kanada Kadın Millî Voleybol Takımı oldu. Peki, Türkiye Kanada çeyrek final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kanada voleybol maçı hangi kanalda? Detaylar...

TÜRKİYE KANADA ÇEYREK FİNAL VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

2026 Milletler Ligi çeyrek final programına göre Türkiye ile Kanada arasındaki kritik mücadele 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, çeyrek final aşamasında Türkiye’nin yarı finale yükselme mücadelesine sahne olacak.

VNL 2026 takvimine göre turnuvanın ilerleyen aşamalarında:

Çeyrek finaller: 22-23 Temmuz

Yarı finaller: 25 Temmuz

Üçüncülük ve final maçları: 27 Temmuz

tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE KANADA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları ile Kanada Kadın Millî Voleybol Takımı arasındaki VNL çeyrek final karşılaşması 23 Temmuz Perşembe günü saat 11.00’de başlayacak.

TÜRKİYE KANADA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Milletler Ligi’nde oynanacak Türkiye-Kanada çeyrek final karşılaşması, TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi grup aşamasında gösterdiği performansın ardından çeyrek final biletini aldı. Türkiye’nin turnuvadaki hedefi, Kanada karşısında başarılı bir sonuç alarak yarı finale yükselmek.

Uluslararası arenada önemli başarılara imza atan Filenin Sultanları, takım uyumu, mücadele gücü ve deneyimli kadrosuyla VNL’de yoluna devam etmek istiyor. Kanada karşılaşması, Türkiye’nin turnuvadaki hedefleri açısından kritik bir viraj olarak değerlendiriliyor.

Çeyrek final mücadelesinde alınacak sonuç, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2026 Milletler Ligi serüvenindeki yol haritasını belirleyecek.