Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

A Millî Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde bilet satışlarına ilişkin tarih ve fiyatlar belli oldu. TFF, öncelikli satışın ardından genel bilet satışının başlayacağı tarihi ve tribünlere göre belirlenen ücretleri açıkladı. Peki, Türkiye İtalya maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? Türkiye İtalya maç biletleri ne kadar? İşte detaylar...

TÜRKİYE İTALYA MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak maçın öncelikli bilet satışı, Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı. TFF'nin açıklamasına göre bu satıştan yalnızca son 1 yıl içerisinde Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabiliyor.

Karşılaşmanın genel bilet satışı ise tüm taraftarların erişimine açılacak şekilde belirlenen tarihte başlayacak. Biletler Passo internet sitesi ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satın alınabilecek.

TÜRKİYE İTALYA MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye İtalya maçının genel bilet satışı 23 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak. TFF tarafından açıklanan satış takvimine göre öncelikli satışın ardından genel satış aşamasına geçilecek.

Bilet satışları süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması bulunmayan takımların taraftarları ise Passo Taraftar üzerinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek.

Karşılaşma, 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE İTALYA MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Türkiye İtalya maçının bilet fiyatları tribün ve bloklara göre değişiyor. Paylaşılan fiyat listesine göre en yüksek bilet ücreti 3.000 TL, en düşük bilet ücreti ise 1.000 TL olarak belirlendi.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI BİLET FİYATLARI

Batı Alt Orta Bloklar: 3.000 TL

Doğu Alt Orta Bloklar: 2.750 TL

Batı Alt Köşe Bloklar: 2.500 TL

Doğu Alt Köşe Bloklar: 2.500 TL

Doğu Üst Orta Bloklar: 2.250 TL

Batı Üst Köşe Bloklar: 2.000 TL

Doğu Üst Köşe Bloklar: 2.000 TL

Kuzey Kale Arkası: 1.000 TL

Güney Kale Arkası: 1.000 TL

TÜRKİYE İTALYA MAÇINA GİRİŞ NASIL OLACAK?

TFF'nin açıklamasına göre bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C. Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecek.

Biletlerin satış işlemleri ise Passo internet sitesi ve Passo Mobil Uygulama üzerinden gerçekleştirilecek