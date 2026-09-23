TÜRKİYE İTALYA MAÇ BİLETİ SATIN AL (passo.com.tr) Türkiye İtalya maç bileti nereden, nasıl alınır?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye-İtalya maçının bilet satış takvimi belli oldu. 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da oynanacak karşılaşmanın genel bilet satışları 23 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak. Bilet fiyatları ise tribün ve bloklara göre 1.000 TL ile 3.000 TL arasında değişiyor. Peki, Türkiye İtalya maç bileti nereden, nasıl alınır? İşte detaylar...
A Millî Takım'ın 2026/27 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkıyor. 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-İtalya maçının genel bilet satışları 23 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak. Peki, Türkiye İtalya maç bileti nereden, nasıl alınır? Detaylar...
TÜRKİYE İTALYA MAÇ BİLETİ SATIN AL
TÜRKİYE İTALYA MAÇ BİLETİ SATIN AL ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satın alınabilecek. Karşılaşmanın öncelikli bilet satışları Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başlatılırken, bu satıştan yalnızca son 1 yıl içerisinde Kırmızı Üye olmuş kişiler yararlanabilecek.Türkiye-İtalya maçının biletleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satın alınabilecek. Karşılaşmanın öncelikli bilet satışları Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başlatılırken, bu satıştan yalnızca son 1 yıl içerisinde Kırmızı Üye olmuş kişiler yararlanabilecek.
Türkiye-İtalya maçının genel bilet satışları ise 23 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak. Bilet satışları, aktif süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak.
Passo Taraftar Kart anlaşması bulunmayan taraftarlar ise www.passotaraftar.com.tr üzerinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek. Maç biletleriyle ilgili satış işlemleri Passo'nun internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.
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TÜRKİYE İTALYA MAÇ BİLETİ NEREDEN, NASIL ALINIR?
Türkiye-İtalya maçının biletleri Passo internet sitesi ve Passo Mobil Uygulama üzerinden alınabilecek. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan taraftarların ise www.passotaraftar.com.tr adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturması gerekiyor.
Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C. Kimlik Kartı, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecek. Passo'da yer alan bilgilere göre satın alınan maç biletleri transfer işlemine kapalı olacak ve kişi başına en fazla 2 bilet satın alınabilecek. Hesap sahibinin en az bir bileti kendisine tanımlaması gerekiyor.
TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-İtalya karşılaşması 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele, A Millî Takım'ın 2026/27 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki maçları arasında yer alıyor.
Türkiye'nin İtalya karşılaşmasından önce gruptaki ilk maçı ise 25 Eylül Cuma günü Fransa ile olacak. Türkiye-Fransa müsabakası saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.
TÜRKİYE İTALYA MAÇ BİLETİ FİYATLARI
Türkiye-İtalya maçının bilet fiyatları tribün ve bloklara göre şöyle:
Batı Alt Orta Bloklar: 3.000 TL
Doğu Alt Orta Bloklar: 2.750 TL
Batı Alt Köşe Bloklar: 2.500 TL
Doğu Alt Köşe Bloklar: 2.500 TL
Doğu Üst Orta Bloklar: 2.250 TL
Batı Üst Köşe Bloklar: 2.000 TL
Doğu Üst Köşe Bloklar: 2.000 TL
Kuzey Kale Arkası: 1.000 TL
Güney Kale Arkası: 1.000 TL