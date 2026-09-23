TÜRKİYE İTALYA MAÇ BİLETİ SATIN AL (passo.com.tr) Türkiye İtalya maç bileti nereden, nasıl alınır?

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A Millî Takım'ın 2026/27 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkıyor. 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-İtalya maçının genel bilet satışları 23 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak. Peki, Türkiye İtalya maç bileti nereden, nasıl alınır? Detaylar...

TÜRKİYE İTALYA MAÇ BİLETİ SATIN AL

TÜRKİYE İTALYA MAÇ BİLETİ SATIN AL ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satın alınabilecek. Karşılaşmanın öncelikli bilet satışları Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başlatılırken, bu satıştan yalnızca son 1 yıl içerisinde Kırmızı Üye olmuş kişiler yararlanabilecek.Türkiye-İtalya maçının biletleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satın alınabilecek. Karşılaşmanın öncelikli bilet satışları Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başlatılırken, bu satıştan yalnızca son 1 yıl içerisinde Kırmızı Üye olmuş kişiler yararlanabilecek.

Türkiye-İtalya maçının genel bilet satışları ise 23 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak. Bilet satışları, aktif süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak.

Passo Taraftar Kart anlaşması bulunmayan taraftarlar ise www.passotaraftar.com.tr üzerinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek. Maç biletleriyle ilgili satış işlemleri Passo'nun internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE İTALYA MAÇ BİLETİ SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

TÜRKİYE İTALYA MAÇ BİLETİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Türkiye-İtalya maçının biletleri Passo internet sitesi ve Passo Mobil Uygulama üzerinden alınabilecek. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan taraftarların ise www.passotaraftar.com.tr adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturması gerekiyor.

Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C. Kimlik Kartı, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecek. Passo'da yer alan bilgilere göre satın alınan maç biletleri transfer işlemine kapalı olacak ve kişi başına en fazla 2 bilet satın alınabilecek. Hesap sahibinin en az bir bileti kendisine tanımlaması gerekiyor.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-İtalya karşılaşması 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele, A Millî Takım'ın 2026/27 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki maçları arasında yer alıyor.

Türkiye'nin İtalya karşılaşmasından önce gruptaki ilk maçı ise 25 Eylül Cuma günü Fransa ile olacak. Türkiye-Fransa müsabakası saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE İTALYA MAÇ BİLETİ FİYATLARI

Türkiye-İtalya maçının bilet fiyatları tribün ve bloklara göre şöyle:

Batı Alt Orta Bloklar: 3.000 TL

Doğu Alt Orta Bloklar: 2.750 TL

Batı Alt Köşe Bloklar: 2.500 TL

Doğu Alt Köşe Bloklar: 2.500 TL

Doğu Üst Orta Bloklar: 2.250 TL

Batı Üst Köşe Bloklar: 2.000 TL

Doğu Üst Köşe Bloklar: 2.000 TL

Kuzey Kale Arkası: 1.000 TL

Güney Kale Arkası: 1.000 TL