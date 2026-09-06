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Türkiye İtalya final maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda yayınlanacak, nereden izlenir?

Türkiye İtalya final maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda yayınlanacak, nereden izlenir?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi. Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonluğu için İtalya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye İtalya final maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda yayınlanacak, nereden izlenir? Türkiye-İtalya voleybol finali ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final karşılaşmasına dair detaylar haberimizde.

Son Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi. Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonluğu için finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki,  Türkiye İtalya final maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda yayınlanacak, nereden izlenir? Detaylar...

TÜRKİYE İTALYA FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İtalya final maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Dolayısıyla voleybolseverler, Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonluğu mücadelesini herhangi bir ücretli yayın platformuna ihtiyaç duymadan TRT 1 üzerinden takip edebilecek.

FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Filenin Sultanları'nın İtalya karşısındaki Avrupa Şampiyonası finali TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın saati ise 19.00 olarak açıklandı. 

A Milli Kadın Voleybol Takımı, final biletini yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek aldı. CEV'in resmi açıklamasına göre Türkiye, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası tarihinde dördüncü kez altın madalya maçına çıkma hakkı kazandı. 

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İtalya voleybol finali bugün, 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Karşılaşma, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın final mücadelesi olacak. CEV'in resmi turnuva programında da organizasyonun 6 Eylül'de sona ereceği ve İstanbul'un final aşamasına ev sahipliği yaptığı belirtiliyor.

TÜRKİYE İTALYA FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK

Türkiye İtalya final maçı İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
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