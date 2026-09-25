Türkiye Fransa maçı kaç kaç? CANLI MAÇ ANLATIMI Türkiye Fransa golleri kim attı, dakika kaç?

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TÜRKİYE FRANSA MAÇI KAÇ KAÇ?
Türkiye Fransa maçı 1-0'lık Fransa üstünlüğüyle devam ediyor.
TÜRKİYE FRANSA MAÇI CANLI İZLE
Türkiye Fransa maçı ATV'den canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ermenistan Letonya maçı bu akşam saat 21.45 itibariyle başlayacak.
TÜRKİYE FRANSA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Ermenistan Letonya maçı Kocaeli şehrinde bulunan Kocaeli stadyumda oynanacak.