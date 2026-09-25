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Türkiye Fransa maçı kaç kaç? CANLI MAÇ ANLATIMI Türkiye Fransa golleri kim attı, dakika kaç?

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Türkiye Fransa maçı kaç kaç? CANLI MAÇ ANLATIMI Türkiye Fransa golleri kim attı, dakika kaç?
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Türkiye Fransa maçı başladı! Türkiye Fransa canlı maç anlatımı ve Türkiye Fransa kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE FRANSA MAÇI KAÇ KAÇ?

Türkiye Fransa maçı 1-0'lık Fransa üstünlüğüyle devam ediyor.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI CANLI İZLE

Türkiye Fransa maçı ATV'den canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ermenistan Letonya maçı bu akşam saat 21.45 itibariyle başlayacak.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Ermenistan Letonya maçı Kocaeli şehrinde bulunan Kocaeli stadyumda oynanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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