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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa deplasmanında kritik mücadeleye çıktı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Fransa, ikinci yarının başında bulduğu golle 1-0 öne geçti. Arda Güler'in beraberlik golü ise İsmail Yüksek'in ofsayt pozisyonunda bulunması nedeniyle iptal edildi. Peki, Türkiye Fransa maç kaç kaç, bitti mi? Türkiye Fransa maç sonucu...

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI KAÇ KAÇ?

Fransa-Türkiye karşılaşmasında ev sahibi ekip 1-0 önde bulunuyor. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Fransa, 49. dakikada Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı golle üstünlüğü yakaladı. Karşılaşma devam ediyor.

FRANSA'NIN GOLÜNÜ KİM ATTI?

Fransa'nın golü, 49. dakikada Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı golle geldi. Fransız ekibi bu golle Türkiye karşısında 1-0 öne geçti.

ARDA GÜLER'İN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

A Milli Takım'ın Arda Güler ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Pozisyonda İsmail Yüksek'in ofsayt konumunda olduğu bildirildi. Bu nedenle Türkiye'nin beraberlik golü olarak değerlendirdiği vuruş skora yansımadı.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI BİTTİ Mİ?

Hayır. Erişilebilen son canlı maç anlatımında karşılaşma devam ediyor ve Fransa 1-0 önde görünüyor. Maçın bitiş düdüğü çalınmadığı için kesin maç sonucu henüz belli değil.