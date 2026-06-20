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Türkiye elendi mi? SON DAKİKA! Türkiye Paraguay’a yenilirse Dünya Kupası'ndan eleniyor mu?

Türkiye elendi mi? SON DAKİKA! Türkiye Paraguay’a yenilirse Dünya Kupası'ndan eleniyor mu?
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Türkiye, Avustralya ve Paraguay karşısında aldığı sonuçlarla gruptan çıkma mücadelesinde kritik bir noktaya geldi. İlk maçta Avustralya’ya 2-0 mağlup olan A Milli Takım, Paraguay karşısında da geriye düşerek zor bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Peki, Türkiye elendi mi? Türkiye Paraguay’a yenilirse Dünya Kupası'ndan eleniyor mu? Detaylar haberimizde.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Amerika, Avustralya ve Paraguay ile kritik bir grup sürecinin içinde yer alıyor. Turnuvanın yeni formatı nedeniyle gruplardan çıkış senaryoları daha karmaşık hale gelirken, Türkiye’nin aldığı sonuçlar doğrudan kaderini belirliyor. Peki,  Türkiye elendi mi? Türkiye Paraguay’a yenilirse Dünya Kupası'ndan eleniyor mu? Detaylar...

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI’NDAN ELENDİ Mİ?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, mücadeleye adeta kabus gibi başladı ve henüz 65. saniyede Matias Galarza'nın golüne engel olamadı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde beraberlik golünü bulamayan Türkiye, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. 

CANLI FIFA DÜNYA KUPASI D GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU

1- ABD 6 PUAN

2- Avustralya 3 PUAN

3- Paraguay 3 PUAN

4- TÜRKİYE 0 PUAN 

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇI 1-0 BİTERSE DÜNYA KUPASI'NDAN ELENİYOR MU?

Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, Paraguay karşısında da puan alamadı. Böylece Türkiye, gruptaki ilk iki maçını puansız tamamlayarak son karşılaşma öncesinde turnuvaya veda etti.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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