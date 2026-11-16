Türkiye elendi mi, küme düştü mü? SON DAKİKA! Türkiye Fransa'ya yenilirse ne oluyor, Uluslar Ligi'nden elendi mi?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, son maçında Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla grubu son sırada tamamlayan millilerin doğrudan B Ligi'ne düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. Ancak Türkiye'nin ligdeki geleceği yalnızca Fransa karşılaşmasının sonucuna göre belirlenmiyor. A Ligi'ndeki diğer grupların sonuncularıyla yapılacak puan ve sıralama karşılaştırması, millilerin doğrudan düşüp düşmeyeceğini veya düşme/yükselme play-off'u oynayıp oynamayacağını belirleyecek.

TÜRKİYE ELENDİ Mİ, KÜME DÜŞTÜ MÜ?

A Milli Futbol Takımı, Fransa karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından A Ligi 1. Grup'u son sırada tamamladı. Ancak grupta sonuncu olmak, 2026/27 sezonunun özel formatı gereği doğrudan B Ligi'ne düşmek anlamına gelmiyor. A Ligi'ndeki dört grubun sonuncuları arasında yapılacak sıralamada en kötü iki takım doğrudan B Ligi'ne düşecek. Diğer iki takım ise A/B Ligi düşme-yükselme play-off etabında mücadele edecek.

UEFA'nın açıkladığı bilgilere göre Türkiye, grubunu dördüncü sırada tamamlamayı garantiledi ancak doğrudan küme düşmekten kurtulma ihtimali bulunuyor. Bu nedenle millilerin kesin olarak B Ligi'ne düştüğünü söylemek için diğer gruplardaki sonuçların ve sıralamanın da netleşmesi gerekiyor.

TÜRKİYE FRANSA'YA YENİLİNCE NE OLDU?

Fransa'ya 2-1 mağlup olan Türkiye, A Ligi 1. Grup'taki altı maçını da puan alamadan tamamladı. Milliler, böylece grubunu sıfır puanla son sırada bitirdi. Türkiye'nin doğrudan düşme veya play-off oynama durumu ise A Ligi'ndeki diğer grup sonuncularının puanlarına ve UEFA sıralama kriterlerine göre belirlenecek.

ULUSLAR LİGİ'NDE KÜME DÜŞME VE PLAY-OFF FORMATI NASIL?

2026/27 UEFA Uluslar Ligi sezonunda A Ligi'ndeki grup sonuncuları için farklı bir sistem uygulanıyor. Dört grubun son sırasında yer alan takımlar, puan ve UEFA'nın belirlediği sıralama kriterlerine göre karşılaştırılıyor.

Bu karşılaştırmanın sonunda en düşük sıralamaya sahip iki takım doğrudan B Ligi'ne düşüyor. Diğer iki takım ise B Ligi gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekiplerle A/B Ligi düşme-yükselme play-off maçlarına çıkıyor. Play-off karşılaşmalarının ardından takımların hangi ligde mücadele edeceği belli oluyor.

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'NDE PLAY-OFF OYNAYACAK MI?

Türkiye'nin Fransa karşısında aldığı mağlubiyetin ardından play-off ihtimali devam ediyor. Millilerin doğrudan B Ligi'ne düşüp düşmeyeceği, A Ligi'ndeki diğer grupların son maçlarının tamamlanması ve grup sonuncuları arasındaki sıralamanın kesinleşmesiyle belli olacak. UEFA'nın 2026/27 sezonu formatına göre kura çekimi 20 Kasım 2026'da yapılacak.