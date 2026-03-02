Türkiye'de savaş çıkacak mı, ABD-İsrail Türkiye'ye saldıracak mı? Türkiye'de savaş ne zaman çıkacak, açıklama yapıldı mı?

Ortadoğu'daki son gelişmeler, özellikle İran, ABD ve İsrail arasındaki çatışmalar, Türkiye'de de "Savaş çıkacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. Yatırımcılar ve vatandaşlar, ABD veya İsrail'in Türkiye'ye saldırı planlayıp planlamadığını ve olası bir savaşın ne zaman başlayabileceğini merak ediyor. Konuya dair detaylar haberin devamında yer alıyor.

TÜRKİYE'DE SAVAŞ ÇIKACAK MI?

Mevcut bilgiler ışığında, Türkiye'de savaşın çıkacağına dair herhangi bir belirti veya resmi açıklama bulunmuyor. Olaylar İran, ABD ve İsrail arasında gerçekleşiyor ve şu an için Türkiye bu çatışmaların dışında kalıyor. Uzmanlar, Türkiye'nin jeopolitik konumunun hassas olmasına rağmen doğrudan bir saldırı riskiyle karşı karşıya olmadığı görüşünde.

ABD-İSRAİL TÜRKİYE'YE SALDIRACAK MI?

Şu ana kadar ABD veya İsrail tarafından Türkiye'ye yönelik herhangi bir saldırı planı veya açıklama bulunmuyor. Bölgedeki operasyonlar doğrudan İran ve ABD-İsrail hedefleriyle sınırlı kalıyor. Türkiye'nin bu çatışmalara dahil edilmesine dair resmi bir veri yok.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi. Kentin kuzey ve doğu bölgelerinde vurulan noktalardan dumanlar yükseldi ve birçok bölgeden bombardıman sesleri duyuldu. İsrail ordusu, saldırıların başlamasından bu yana ilk kez Tahran merkezindeki hedeflerin vurulduğunu açıkladı. Öte yandan İran ordusuna ait savaş uçaklarının Basra Körfezi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgelerindeki ABD üslerini bombaladığı bildirildi. İran makamlarından henüz resmi detaylı açıklama yapılmadı.

ABD-İSRAİL İRAN'A MI SALDIRDI?

Evet, ABD ve İsrail cephesinden İran'a yönelik yanıt niteliğinde saldırılar gerçekleşti. İsrail ordusu Tahran ve çevresindeki bazı hedeflerin vurulduğunu duyurdu. Buna karşılık İran ordusu da hava operasyonlarıyla ABD üslerine saldırı düzenlediğini açıkladı. Ancak Irak makamları ve ABD ordusu, İran'ın hava saldırısı açıklamasını henüz doğrulamadı.