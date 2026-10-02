Türkiye Belçika’ya yenilirse ne oluyor, eleniyor mu Uluslar B ligine düşüyor mu?

Uluslar Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Bizim Çocuklar, Belçika karşısında hem puan hem de moral arayacak. Grupta son sırada bulunan ay-yıldızlı ekibin bu akşamki maçtan da puansız ayrılması halinde nasıl bir tabloyla karşılaşacağı merak ediliyor. Taraftarlar, olası bir yenilginin A Ligi'nden düşme anlamına gelip gelmediğini ve millilerimizin gruptan çıkma şansının devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Peki, Türkiye Belçika'ya yenilirse Uluslar B Ligi'ne düşer mi, kalan maçlarda millileri hangi ihtimaller bekliyor? Haberimizde tüm senaryoları derledik.

TÜRKİYE BELÇİKA'YA YENİLİRSE ELENİR Mİ?

Hayır. Belçika karşısında alınacak olası bir mağlubiyet, millilerimiz için grubun sonu anlamına gelmiyor. Uluslar Ligi grup aşamasında her takım toplam altı maç oynuyor ve Türkiye'nin Belçika maçının ardından grupta oynayacağı üç karşılaşma daha bulunuyor. Bu nedenle bu akşam puan çıkarılamasa bile matematiksel olarak tüm ihtimaller devam edecek.

TÜRKİYE B LİGİ'NE DÜŞER Mİ?

Bu akşamki maçın sonucu tek başına küme düşmeyi belirlemiyor. Uluslar Ligi formatına göre A Ligi'nde grubu son sırada tamamlayan takım B Ligi'ne düşüyor, üçüncü sırada yer alan takım ise ligde kalmak için play-off oynuyor. Grupta ilk iki sırayı alan takımlar ise çeyrek finale yükseliyor. Yani millilerimizin A Ligi'ndeki geleceği, altı maçın sonunda oluşacak nihai sıralamaya göre belli olacak.

GRUPTA PUAN DURUMU NASIL?

A Ligi 1. Grup'ta ilk iki maçını kazanan Fransa 6 puanla lider durumda bulunuyor. Belçika ve İtalya 3'er puana sahipken, Türkiye henüz puanla tanışamadı. Millilerimizin averajı -4 olurken, Belçika'nın averajı +1 seviyesinde.

TÜRKİYE YENİLİRSE PUAN TABLOSU NE OLUR?

Belçika'nın bu akşam kazanması halinde Kırmızı Şeytanlar puanını 6'ya yükseltecek, millilerimiz ise sıfır puanla son sırada kalmaya devam edecek. Böyle bir senaryoda Türkiye, kalan üç maçtan alabileceği en fazla 9 puanla grubu tamamlama şansına sahip olacak. Bu da ay-yıldızlıların üst sıralara tırmanması için kalan maçlarda mutlaka puan toplaması gerektiği anlamına geliyor.

MİLLİLERİN KALAN MAÇLARI

A Milli Takım'ın grup programında Belçika deplasmanının ardından İtalya deplasmanı bulunuyor. Millilerimiz, 12 Kasım'da ise Belçika'yı Türkiye'de konuk edecek. Grubun son maçında ise ay-yıldızlıların karşısında Fransa olacak. Özellikle iç sahada oynanacak Belçika rövanşı, millilerimiz için gruptaki kaderi belirleyecek kilit karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE BELÇİKA'YI YENERSE NE OLUR?

Millilerimizin Liege'den galibiyetle dönmesi halinde Türkiye 3 puana yükselerek Belçika ile arasındaki farkı kapatacak. İtalya'nın Fransa karşısında alacağı sonuçla birlikte grupta dengeler tamamen değişebilir. Beraberlik ise millilerimizi ilk puanıyla tanıştıracak ve kalan maçlar öncesinde moral kaynağı olacak.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele, 2 Ekim 2026 Cuma günü, yani bugün Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. ATV; Digiturk ve D-Smart'ta 25. kanal, Kablo TV, Tivibu ve Turkcell TV+'ta ise 24. kanal üzerinden izlenebiliyor. Maç ayrıca ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden de takip edilebilecek.

GÖZLER LİEGE'DE

Henüz puanla tanışamayan millilerimiz için Belçika maçı, gruptaki şansını korumak adına büyük önem taşıyor. Olası bir yenilgi işleri zorlaştırsa da kalan üç maç, ay-yıldızlılara toparlanma fırsatı sunuyor. Futbolseverler ise millilerimizin bu akşam Liege'de kötü gidişe dur demesini umuyor.