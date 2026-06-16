Türkiye Belçika voleybol maçı hangi kanalda, Filenin Sultanları Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta?

“ Filenin Sultanları Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusu voleybolseverlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Belçika ile oynayacağı mücadele öncesi yayın detayları ve karşılaşma bilgileri yakından takip ediliyor.

TÜRKİYE–BELÇİKA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi kapsamında oynanacak Türkiye–Belçika karşılaşması, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 19:30’da başlayacak. Mücadele, sporseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.

Karşılaşmada Turkey women's national volleyball team ile Belgium women's national volleyball team karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE–BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev mücadele, Ankara’da bulunan Ankara Spor Salonu’nda oynanacak. Başkentteki karşılaşmada tribünlerin tamamen dolması ve yüksek tempolu bir atmosfer oluşması bekleniyor.

TÜRKİYE–BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye–Belçika voleybol maçı birden fazla yayıncı kanal üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmanın yayın bilgileri şu şekilde:

• S Sport

• S Sport Plus

• TRT Spor (şifresiz yayın)

S SPORT VE S SPORT PLUS YAYIN BİLGİLERİ

S Sport kanalı, Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli yayın sunmaktadır.

S Sport Plus ise internet üzerinden dijital abonelik sistemiyle erişilebilen bir platform olarak maçı canlı yayınlayacaktır.

TRT SPOR CANLI YAYIN DETAYLARI

TRT Spor, karşılaşmayı şifresiz olarak yayınlayacak. Kanal, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

TÜRKİYE–BELÇİKA MAÇINA YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR

Milletler Ligi’nde kritik öneme sahip bu mücadelede Türkiye’nin performansı merakla bekleniyor. Taraftarların hem salonu doldurması hem de ekran başında yoğun bir izleyici kitlesi oluşturması bekleniyor.