Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye Belçika maçı nerede, hangi statta oynanacak?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Belçika maçı nerede, hangi statta oynanacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kapsamında Belçika ile oynayacağı karşılaşmanın adresi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Millilerin kritik mücadelesini tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, Türkiye-Belçika maçının nerede ve hangi statta oynanacağını araştırıyor. Peki, Türkiye Belçika maçı nerede, hangi statta oynanacak? Detaylar...

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile karşı karşıya geleceği maçın oynanacağı stat belli oldu. Kasım ayında sahasında Belçika'yı konuk edecek olan ay-yıldızlıların mücadelesi öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın yapılacağı şehri ve stadyumun bilgilerini araştırmaya başladı. Türkiye-Belçika maçının oynanacağı adres ve karşılaşmanın programı merak konusu oldu.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika'yı konuk edeceği karşılaşma, İzmir'de oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programa göre mücadele, Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı stat, böylece A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarından birine daha sahne olacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye-Belçika karşılaşması, İzmir'in Göztepe semtinde bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. TFF'nin açıkladığı bilgilere göre milli mücadele, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında oynanacak Türkiye-Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 93 sitede yayınlandı.
Otomobiline dolan suyu bardakla tahliye etmeye çalıştı

Görüntü bugün Diyarbakır'da çekildi

İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu

İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı

235 bin kişinin beklediği ödemeler hesaplara yatırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemen'de Husiler çocukları sınıflardan alıp askeri eğitime götürmeye başladı

Okullara skandal talimat! Sınıflardan toplayıp savaşa götürüyorlar
İYİ Partili Erhan Usta'dan yeni açıklama! Genel Başkanı Dervişoğlu'na baş kaldırdı

Kendi vekili, Dervişoğlu'na baş kaldırdı! Sözleri çok ağır
Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu

Brown ve Abdülkerim'in cezaları belli oldu! Biri daha çok maçta yok
Babacan: Vurgunun faturası 150 milyar doları aştı, erime sürüyor

Babacan'dan korkutan sözler: 150 milyar dolar eridi, kayıp büyüyor
Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış

Ankara bunu konuşuyor: Kapsam genişledi, görevden almalar olacak
Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı

Türkiye'yi alarma geçiren görüntü!
Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'a ilan-ı aşk

Torreira görmesin! Devrim Özkan'dan ilan-ı aşk