Türkiye Belçika maçı nerede, hangi statta oynanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile karşı karşıya geleceği maçın oynanacağı stat belli oldu. Kasım ayında sahasında Belçika'yı konuk edecek olan ay-yıldızlıların mücadelesi öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın yapılacağı şehri ve stadyumun bilgilerini araştırmaya başladı. Türkiye-Belçika maçının oynanacağı adres ve karşılaşmanın programı merak konusu oldu.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika'yı konuk edeceği karşılaşma, İzmir'de oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programa göre mücadele, Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı stat, böylece A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarından birine daha sahne olacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye-Belçika karşılaşması, İzmir'in Göztepe semtinde bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. TFF'nin açıkladığı bilgilere göre milli mücadele, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında oynanacak Türkiye-Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.