Türkiye Belçika maçı nerede, hangi statta oynanıyor, hangi takımın sahasında oynanıyor, Göztepe'nin sahasında mı?

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Türkiye Belçika maçı, bugün saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte Türkiye Belçika maçının oynanacağı stada ve maça ilişkin merak edilenler.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye Belçika maçı, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Takım, bu kritik mücadelede İzmirli futbolseverlerin desteğini arkasına alacak.

GÜRSEL AKSEL STADYUMU NEREDE?

Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir'in merkezinde yer alıyor ve Göztepe'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Modern yapısıyla dikkat çeken stat, A Milli Takım maçlarına da ev sahipliği yapıyor.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Belçika maçı bugün, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki karşılaşma Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Belçika maçı, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. ATV'nin platformlardaki kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 25

D Smart: 25

Tivibu: 24

Turkcell TV+: 24

Kablo TV: 24

Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Türkiye Belçika maçı şifresiz yayınlanacak. ATV uydu üzerinden şifresiz yayın yaptığı için karşılaşma herhangi bir abonelik gerektirmeden izlenebilecek. Maç, 4A uydu yayınından da takip edilebilecek.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI KAÇ KAÇ?

Maç daha başlamadı.

TÜRKİYE BELÇİKA İLK MAÇTA NE YAPTI?

Türkiye ile Belçika, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk kez 2 Ekim 2026'da Belçika'da karşı karşıya geldi. Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Belçika 3-0 kazandı. Belçika'nın gollerinden ikisini Kevin De Bruyne, birini Romelu Lukaku attı. A Milli Takım, İzmir'deki rövanşta bu mağlubiyetin rövanşını almayı hedefliyor.