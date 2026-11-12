Türkiye Belçika maçı hangi kanalda, Belçika maçını hangi kanal veriyor, Türkiye Belçika maçı şifresiz mi?

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Türkiye Belçika maçı, bugün saat 20.00'de ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. İşte Türkiye Belçika maçının yayın bilgileri ve merak edilen tüm detaylar.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Belçika maçı, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. ATV'nin platformlardaki kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 25

D Smart: 25

Tivibu: 24

Turkcell TV+: 24

Kablo TV: 24

Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

BELÇİKA MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Belçika maçını ATV veriyor. UEFA Uluslar Ligi'ndeki A Milli Takım maçlarının Türkiye'deki yayıncısı olan ATV, Türkiye Belçika mücadelesini de canlı olarak ekrana getirecek.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Türkiye Belçika maçı şifresiz yayınlanacak. ATV uydu üzerinden şifresiz yayın yaptığı için karşılaşma herhangi bir abonelik gerektirmeden izlenebilecek. Maç, 4A uydu yayınından da takip edilebilecek.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Türkiye Belçika maçını televizyondan izlemek isteyenler, karşılaşmayı ATV ekranlarından takip edebilir. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası ve ATV'nin mobil uygulaması üzerinden yayına erişebilir. Kanalın resmi internet sitesinden yapılan yayınlar, yoğunluk nedeniyle zaman zaman kesintiye uğrayabiliyor.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Belçika maçı bugün, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki karşılaşma Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.