Türkiye Belçika maçı biletleri tükendi mi?

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Türkiye Belçika maçı için satışa sunulan biletler tükendi. Biletler, Passo'nun internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satışa çıkarılmıştı. Engelli tribünü biletlerinin de tükendiği bildirildi. İlerleyen saatlerde ek bilet satışa sunulursa, satın alma seçeneği Passo üzerinde yeniden aktif hale gelecek. İşte Türkiye Belçika maçı biletlerine ilişkin merak edilenler.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI BİLETLERİ TÜKENDİ Mİ?

Evet, Türkiye Belçika maçı için satışa sunulan biletler tükendi. Passo'nun etkinlik sayfasında engelli tribünü biletlerinin de tükendiği görüldü. Hangi kategorilerde bilet kaldığına ilişkin ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı. Ek kontenjan açılması halinde biletler yeniden satışa sunulabilecek.

TÜRKİYE BELÇİKA BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye Belçika maçı için belirlenen bilet fiyatları şöyle:

VIP: 3.000 TL

Doğu Orta Blok: 2.500 TL

Batı Köşe Bloklar: 2.000 TL

Doğu Köşe Bloklar: 2.000 TL

Kuzey Kale Arkası: 1.000 TL

Güney Kale Arkası: 1.000 TL

TÜRKİYE BELÇİKA BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Türkiye Belçika maçı biletleri, Passo'nun resmi internet sitesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satışa sunuldu. Bilet satın almak için Passo Taraftar Kart sahibi olmak gerekiyor. Taraftar kartı bulunmayanlar, Passo'nun internet sitesi üzerinden ücretsiz üyelik oluşturabiliyor.

TÜRKİYE BELÇİKA BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKTI?

Türkiye Belçika maçı biletleri için öncelikli satış 5 Kasım 2026 günü saat 13.00'te başladı. Öncelikli satıştan son bir yıl içinde üye olan Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyeleri yararlandı. Genel satış ise 6 Kasım 2026 günü saat 13.00'te başladı.

EK BİLET SATIŞA ÇIKACAK MI?

Türkiye Belçika maçı için ek bilet satışına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ek kontenjan açılması durumunda biletlerin Passo üzerinden yeniden satışa sunulacağı belirtiliyor. Futbolseverlerin Passo'yu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi duyurularını takip etmeleri öneriliyor.

KARABORSA BİLETLERE DİKKAT

Biletlerin tükenmesinin ardından resmi olmayan sitelerde ve sosyal medyada satılan biletlere karşı dikkatli olunması gerekiyor. Resmi satış kanalı dışında alınan biletlerin geçersiz olma ve dolandırıcılık riski bulunuyor.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.