Türkiye Belçika MAÇ BİLETİ AL: Türkiye Belçika maç bileti nasıl alınır, fiyatları ne kadar?

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A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının bilet satış süreci başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan takvime göre Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyelerine özel öncelikli satış 5 Kasım'da yapılırken genel satış 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 13.00'te başladı. Peki, Türkiye Belçika maç bileti nasıl alınır, fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇ BİLETİ NASIL ALINIR?

Türkiye-Belçika maçının biletleri Passo üzerinden satışa sunuluyor. Bilet almak isteyen taraftarlar, Passo'nun internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden karşılaşmanın bilet satış sayfasına ulaşabiliyor.

Satın alma işlemi için şu adımlar izlenebiliyor:

Passo'nun internet sitesine veya mobil uygulamasına giriş yapın.

Türkiye-Belçika karşılaşmasının bilet satış sayfasını açın.

Uygun tribün ve koltuk seçimini yapın.

İstenen bilgileri kontrol ederek ödeme işlemini tamamlayın.

Satın alma işleminin ardından bilet bilgilerinizi hesabınızdan kontrol edin.

Genel satış 6 Kasım Cuma günü saat 13.00'te başladı. Biletlerin satış durumu ve kalan koltuklar Passo üzerinden takip edilebiliyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇ BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye-Belçika milli maçının tribün kategorilerine göre belirlenen resmî bilet fiyatları açıklandı. Passo üzerinden satışa sunulan biletlerin ücretleri 1.000 TL ile 3.000 TL arasında değişiyor.

Türkiye-Belçika maç bileti fiyatları şöyle:

VIP: 3.000 TL

Doğu Orta Blok: 2.500 TL

Batı Köşe Bloklar: 2.000 TL

Doğu Köşe Bloklar: 2.000 TL

Kuzey Kale Arkası: 1.000 TL

Güney Kale Arkası: 1.000 TL

En uygun fiyatlı biletler kuzey ve güney kale arkası tribünlerinde 1.000 TL'den satışa sunulurken VIP tribünü için belirlenen ücret 3.000 TL oldu.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA?

Türkiye-Belçika karşılaşması, İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Futbol Takımı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Göztepe'nin iç saha karşılaşmalarına ev sahipliği yapan Gürsel Aksel Stadyumu, daha önce de A Milli Takım maçlarında kullanıldı. Türkiye, Belçika karşısında İzmir'de taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI BİLET SATIŞI NE ZAMAN BAŞLADI?

Türkiye-Belçika maçının bilet satışları iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor. İlk aşamada 5 Kasım 2026 Perşembe günü Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyelerine öncelik tanındı. Bu satıştan yalnızca son bir yıl içerisinde Kırmızı Üye olmuş kişiler yararlanabildi.

Genel bilet satışları ise 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 13.00 itibarıyla başladı. Böylece öncelikli satış döneminin ardından diğer taraftarlar da Passo üzerinden bilet satın alma imkânına kavuştu.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye ile Belçika arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşuna ilişkin kesinleşmiş bir resmî bilgi bulunmadığından ATV'de yayımlanacağı yönündeki bilgilerin yayıncı duyurusuyla doğrulanması gerekiyor.