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Türkiye Belçika ilk 11'ler açıklandı! SON DAKİKA Türkiye Belçika maç kadrosunda kimler var?

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Türkiye Belçika ilk 11'ler açıklandı! SON DAKİKA Türkiye Belçika maç kadrosunda kimler var?
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UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı, bugün Belçika ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. İzmir'de taraftarı önünde sahaya çıkacak olan milliler, ilk maçta aldığı mağlubiyetin rövanşını almayı hedefliyor. Futbolseverler, Türkiye Belçika maçının ilk 11'lerinin açıklanıp açıklanmadığını ve maç kadrosunda kimlerin yer aldığını araştırıyor.

Türkiye Belçika maçı bugün saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda başlayacak ve ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın resmi ilk 11'leri henüz açıklanmadı. İşte Türkiye Belçika maçının muhtemel 11'leri ve kadroya ilişkin merak edilenler.

TÜRKİYE BELÇİKA İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?

Türkiye Belçika maçının resmi ilk 11'leri henüz açıklanmadı. Kadrolar, karşılaşmanın başlamasına yaklaşık bir saat kala, saat 19.00 civarında belli olacak. Kadrolar açıklanana kadar takımların muhtemel 11'leri öne çıkıyor.

TÜRKİYE İLK 11


BELÇİKA İLK 11


MİLLİ TAKIMDA EKSİK VAR MI?

A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçları için açıklanan 26 kişilik kadrosunda Kerem Aktürkoğlu teknik nedenlerle yer almadı. Kenan Yıldız ise sakatlığı nedeniyle kadroya çağrılmadı.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Belçika maçı bugün, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki karşılaşma Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Belçika maçı, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. ATV'nin platformlardaki kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 25

D Smart: 25

Tivibu: 24

Turkcell TV+: 24

Kablo TV: 24

Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye Belçika maçı, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Takım, bu kritik mücadelede İzmirli futbolseverlerin desteğini arkasına alacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI KAÇ KAÇ?

Maç daha başlamadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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