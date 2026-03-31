Türkiye Avustralya maçı ne zaman, 2026 Dünya Kupası D Grubu muhtemel Türkiye Avustralya maçı ne zaman, nerede, saat kaçta?

Milyonlarca taraftarın uykusuz kalarak takip edeceği "Muhtemel Türkiye - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusu, Kuzey Amerika ile aradaki saat farkı nedeniyle büyük merak uyandırıyor.

2026 DÜNYA KUPASI TAKVİMİ VE STATLARI RESMİLEŞTİ

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, dev organizasyonun tüm detayları netleşti. ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan turnuvada maçların oynanacağı stadyumlar ve başlama saatleri FIFA tarafından resmen duyuruldu. FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun Washington’da gerçekleştirdiği açıklamalarla birlikte, A Milli Takımımızın turnuvaya katılması durumunda izleyeceği yol haritası da belli oldu.

İşte D Grubu’nda yer alması beklenen Ay-yıldızlı ekibimizin muhtemel maç programı ve stadyum detayları:

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Washington'da düzenlenen özel törende 11 Haziran ile 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan futbol şöleninin ayrıntılarını paylaştı. 48 takımın mücadele edeceği bu dev organizasyonda karşılaşmaların hangi arenalarda oynanacağı ve başlama saatleri küresel futbol kamuoyuna ilan edildi. Bu duyuruyla birlikte takımların kıta genelindeki seyahat rotaları da netlik kazandı.

MİLLİ TAKIMIN D GRUBU’NDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

A Milli Futbol Takımımız, play-off aşamasını başarıyla tamamlayıp Dünya Kupası vizesini alması halinde D Grubu'nda mücadele edecek. Millilerimizin bu gruptaki rakipleri; ev sahibi ABD, Güney Amerika temsilcisi Paraguay ve Okyanusya’nın güçlü ekibi Avustralya olacak. Grubun en dikkat çeken randevusu ise hiç kuşkusuz ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile oynanacak olan müsabaka olacak.

TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI VE BAŞLAMA SAATLERİ

Ay-yıldızlı ekibimizin katılım sağlaması durumunda D Grubu'ndaki üç maçı farklı lokasyonlarda ve Türkiye saatiyle sabahın erken saatlerinde ekranlara gelecek. İşte o kritik takvim:

TÜRKİYE - AVUSTRALYA: 13 Haziran 2026 tarihinde Kanada'nın ev sahipliğinde, Vancouver'daki BC Place Stadı'nda oynanacak. Mücadelenin başlama saati TSİ 07.00 olarak belirlendi.

TÜRKİYE - PARAGUAY: Grubun ikinci maçı 19 Haziran 2026'da ABD'de bulunan San Francisco Bay Bölgesi Stadı'nda sahne alacak. Bu karşılaşma da TSİ 07.00'de başlayacak.

TÜRKİYE - ABD: Grubun final niteliğindeki son karşılaşması 26 Haziran 2026'da gerçekleşecek. Los Angeles Stadı'ndaki bu dev randevu, Türkiye saati ile sabaha karşı 05.00'te start alacak.