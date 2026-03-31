Türkiye Amerika maçı ne zaman, 2026 Dünya Kupası D Grubu muhtemel Türkiye ABD maçı ne zaman, nerede, saat kaçta?

Milyonlarca futbolseverin yanıtını aradığı "Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusu, 2026 Dünya Kupası D Grubu fikstürünün açıklanmasıyla yanıt buldu.

2026 DÜNYA KUPASI GRUP MAÇLARI VE STATLARI BELLİ OLDU

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 11 Haziran ile 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında futbolseverleri ekrana kilitleyecek olan dev şampiyonanın stadyum ve saat bilgilerini resmen açıkladı. 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek olan turnuva, Kuzey Amerika kıtasının en modern arenalarında hayat bulacak. Bu kapsamda, grupların netleşmesiyle birlikte takımların hangi şehirlerde ve hangi saatlerde sahaya çıkacağı da kesinlik kazandı.

MİLLİ TAKIMIN D GRUBU’NDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ VE TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımımızın play-off engelini aşarak turnuva vizesi alması durumunda mücadele edeceği grup ve rakipleri de belirlendi. Ay-yıldızlılar, katılım hakkı kazanması halinde D Grubu'nda ev sahibi ABD'nin yanı sıra Paraguay ve Avustralya ile gruptan çıkma mücadelesi verecek. Grubun en dikkat çeken eşleşmesi ise kuşkusuz ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağımız randevu olacak.

TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI: SAAT VE STADYUM DETAYLARI

Millilerimizin D Grubu'ndaki yolculuğu üç farklı şehirde ve iki farklı ülkede gerçekleşecek. İşte Türkiye'nin (katılması halinde) maç takvimi:

TÜRKİYE - AVUSTRALYA: 13 Haziran 2026 tarihinde Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Vancouver Stadı'nda oynanacak. Maçın başlama saati TSİ 07.00 olarak açıklandı.

TÜRKİYE - PARAGUAY: 19 Haziran 2026'da ABD'ye geçecek olan millilerimiz, San Francisco Bay Bölgesi Stadı'nda ter dökecek. Bu mücadelenin başlama vuruşu da TSİ 07.00'de yapılacak.

TÜRKİYE - ABD: Grubun final niteliğindeki son maçı 26 Haziran 2026'da gerçekleşecek. Los Angeles Stadı'ndaki dev randevu, Türkiye saati ile sabaha karşı 05.00'te ekranlara gelecek.