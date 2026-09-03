Türkiye Almanya maçı hangi kanalda, Filenin Sultanları Türkiye Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Çeyrek final turunda Almanya engelini aşmayı hedefleyen Filenin Sultanları, bugün sahaya çıkıyor. Türkiye-Almanya voleybol maçı 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak; karşılaşma TRT 1'in yanı sıra TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından da takip edilebilecek.

ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek final turunda Almanya ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Bugün, 03 Eylül 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak olan mücadele, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1 HANGİ PLATFORMLARDAN İZLENEBİLİR?

TRT 1'i canlı takip etmek isteyenler karşılaşmayı D-Smart'ta 26, Digiturk'te 23, Kablo TV ve Tivibu'da 22, Turkcell TV+'ta 21, Fil Box'ta ise 20. kanaldan izleyebilir. Platformların kanal numaraları zaman zaman güncellenebildiğinden, yayın öncesinde kullanılan platformun güncel kanal sıralamasının kontrol edilmesi tavsiye edilir. Resmi internet siteleri üzerinden yapılan yayınlarda da ara sıra kesinti yaşanabildiği unutulmamalıdır.

ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Almanya-Türkiye çeyrek final mücadelesi 03 Eylül 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası kapsamındaki karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak belirlendi. Olası program değişikliklerine karşı güncel bilgilerin takip edilmesi öneriliyor.

ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma, Türkiye saatiyle 19.00'da start alacak. Yayın saatinde veya kanal programında resmi kurumlarca yapılabilecek olası bir değişiklik ihtimaline karşı, maç öncesinde güncel bilgilerin doğrulanması önemli.

ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Çeyrek final mücadelesi, İstanbul'da yer alan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. 03 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayla milli takımımız, kendi seyircisi önünde şampiyonada yarı final biletini almayı hedefliyor.