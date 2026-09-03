Türkiye Almanya CANLI izle! Filenin Sultanları Türkiye Almanya voleybol maçı nereden nasıl izlenir?

Milli takımımızın Almanya ile oynayacağı heyecan dolu mücadele öncesinde gözler Filenin Sultanları'na çevrildi. Voleybolda büyük bir sınav veren ay-yıldızlı ekibin bu kritik randevusu, "Türkiye Almanya maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorusunu gündeme taşıdı. Filenin Sultanları'nın Almanya engelini aşıp aşamayacağı merak edilirken, maçın canlı yayın bilgileri de haberimizde.

ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Filenin Sultanları, CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya geliyor. 3 Eylül 2026 Perşembe günü İstanbul'da oynanacak dev mücadele, saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Milli takımımızın yarı final yolundaki bu kritik sınavını nereden izleyebileceğiniz, maçın saati ve tüm detaylar haberimizde.

Ay-yıldızlı file kızlarımızın rakibi Almanya ile oynayacağı çeyrek final mücadelesi, 3 Eylül 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın start saati Türkiye saatiyle 19.00 olarak belirlendi. CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı final bileti için oynanacak bu kritik maç öncesinde olası saat ve program değişikliklerini kaçırmamak için güncel gelişmeleri takip etmenizi öneriyoruz.

MAÇ HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Filenin Sultanları'nın Almanya ile oynayacağı çeyrek final mücadelesi, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı dijital platform üzerinden takip etmek isteyenler ise TRT'nin resmi yayın platformu üzerinden maça erişebilecek.

TRT 1 YAYIN PLATFORM VE KANAL BİLGİLERİ

Maçı ekran başında kaçırmak istemeyen voleybolseverler için TRT 1'in farklı platformlardaki kanal numaraları şöyle:

• D-Smart: 26. kanal

• Digiturk: 23. kanal

• Filbox: 20. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

Platform operatörlerinin kanal sıralamaları zaman zaman güncellenebildiği için maç öncesinde kullandığınız yayın platformunun güncel kanal listesini kontrol etmenizde fayda var. Ayrıca yoğun izlenme talebine bağlı olarak dijital yayınlarda anlık kesintiler yaşanabileceğini de hatırlatalım.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Almanya-Türkiye çeyrek final mücadelesine İstanbul ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, kentin önemli spor komplekslerinden biri olan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Salonun tribünlerinin, milli takımımızı yalnız bırakmayacak taraftarlarla dolması bekleniyor.

MAÇ BİLGİLERİ T

Tarih 3 Eylül 2026 Perşembe

Saat 19.00

Yayın Kanalı TRT 1

Salon Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul

Turnuva CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası – Çeyrek Final

Filenin Sultanları'nın bu kritik mücadeleden galip ayrılması halinde yarı final bileti kesinleşecek. Maça dair olası saat, kanal veya program değişikliklerini anlık olarak aktarmaya devam edeceğiz.