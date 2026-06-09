Türkiye ABD maçı hangi kanalda, Türkiye ABD voleybol maçı nereden CANLI izlenir?

Türkiye ABD voleybol maçı canlı izle seçenekleri, maç günü en çok aranan konular arasında öne çıkıyor. Milli takımın ABD ile oynadığı bu önemli karşılaşma için “hangi kanalda yayınlanacak?” sorusu merak edilirken, maçın canlı yayın bilgileri ve izleme platformları yoğun şekilde sorgulanıyor. Voleybol tutkunları, mücadeleyi kaçırmamak için yayın detaylarını öğrenmeye çalışıyor.

TÜRKİYE VS ABD MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Türkiye ile ABD arasında oynanacak Voleybol Erkekler Milletler Ligi karşılaşmasının yayın bilgileri sporseverler tarafından merakla araştırılıyor. Kritik mücadele, S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Milli takımın sahaya çıkacağı bu önemli maçta yayın alternatifleri sayesinde izleyiciler farklı platformlardan karşılaşmayı takip edebilecek.

TÜRKİYE-ABD MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye-ABD Voleybol Erkekler Milletler Ligi maçı 10 Haziran 2026 Çarşamba günü oynanacak. Turnuvanın önemli karşılaşmalarından biri olarak öne çıkan mücadele, voleybolseverler için büyük heyecan yaratıyor.

TÜRKİYE-ABD MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli takımın ABD ile karşı karşıya geleceği mücadele saat 18:00’de başlayacak. Karşılaşma saatinin açıklanmasıyla birlikte taraftarlar maç hazırlıklarını yaparken, yayın akışı da netlik kazanmış oldu.

TÜRKİYE-ABD MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI İZLENEBİLİR?

Türkiye-ABD maçı S Sport ve S Sport Plus platformlarından şifreli olarak canlı izlenebilecek. Ayrıca TRT Spor ekranlarından karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacak. Bu sayede sporseverler ister uydu üzerinden ister dijital platformlar aracılığıyla maçı takip edebilecek.

S SPORT VE S SPORT PLUS YAYIN BİLGİLERİ

S Sport kanalı, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Türksat uydu yayını üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor. S Sport Plus ise internet üzerinden erişim sağlanan dijital bir platform olarak kullanıcılarına canlı yayın imkânı sunuyor.

TRT SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Kanal aynı zamanda Türksat uydu yayını ve internet platformu üzerinden şifresiz olarak yayın yapıyor.

TÜRKİYE-ABD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu karşılaşma Kanada’nın Ottawa kentinde, Ottawa Stadyumu’nda oynanacak. Türkiye ve ABD arasındaki bu kritik mücadele, Milletler Ligi’nde sıralama açısından büyük önem taşıyor.