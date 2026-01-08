Türkçede hangi adla bilinen ve yayımlanan kitabın orijinal adının Türkçe çevirisi 'Olacağı Bilinen Bir Cinayetin Kroniği'dir?

Haberler

TÜRKÇEDE HANGİ ADLA BİLİNEN VE YAYIMLANAN KİTABIN ORİJİNAL ADININ TÜRKÇE ÇEVİRİSİ "OLACAĞI BİLİNEN BİR CİNAYETİN KRONİĞİ"DİR?

• A: Doğu Ekspresi'nde Cinayet

• B: Kırmızı Pazartesi

• C: Monte Kristo Kontu

• D: Suç ve Ceza

Cevap : B

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI HAKKINDA BİLGİLER

Dünyanın en popüler ve en fazla ödül dağıtan yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Toplamda 13 sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, son geçilen baraj ödülü kazanılıyor. Yarışmacı istediği an çekilebilir ve en son doğru yanıtladığı sorunun karşılığındaki ödülü alarak yarışmaya veda edebilir.

