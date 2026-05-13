Turgut Koç tutuklandı mı, neden tutuklandı? Turgut Koç İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında tutuklandı mı?

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında iş insanı Turgut Koç yeniden gündemin odağına yerleşti. "Tutuklandı mı, hangi suçlamayla gözaltına alındı?" soruları kamuoyunda merak uyandırırken, dosyada yer alan iddialar ve verilen kararlar yakından takip ediliyor.

TURGUT KOÇ TUTUKLANDI MI?

İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında iş insanı Turgut Koç, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Koç’un “fuhşa teşvik veya aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi. Böylece Turgut Koç’un tutuklandığı öğrenildi.

TURGUT KOÇ NEDEN TUTUKLANDI?

Turgut Koç’un, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “fuhşa teşvik veya aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi. Soruşturmanın ayrıca “uyuşturucu kullanımı” ve “uyuşturucu madde bulundurmak” suçlamalarını da kapsadığı ifade edildi.

OLAY NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve fuhşa teşvik veya aracılık etmek” suçlarına ilişkin inceleme başlatıldı. Soruşturma sürecinde daha önce gözaltına alınan bazı isimlerin ifadeleri doğrultusunda iş insanı Turgut Koç’un da dosyaya dahil edildiği ve ifadesinin ardından tutuklandığı belirtildi.