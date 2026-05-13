Turgut Koç tutuklandı mı, neden tutuklandı? Turgut Koç İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında tutuklandı mı?

İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında iş insanı Turgut Koç hakkında alınan karar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. “Turgut Koç tutuklandı mı, neden tutuklandı?” soruları gündeme gelirken, dosyada yer alan iddialar ve sürecin nasıl ilerlediği merak konusu oldu. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Peki, Turgut Koç tutuklandı mı, neden tutuklandı? Turgut Koç İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında tutuklandı mı?

TURGUT KOÇ TUTUKLANDI MI?

İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında iş insanı Turgut Koç, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Koç’un “fuhşa teşvik veya aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi. Böylece Turgut Koç’un tutuklandığı öğrenildi.

TURGUT KOÇ NEDEN TUTUKLANDI?

Turgut Koç’un, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “fuhşa teşvik veya aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi. Soruşturmanın ayrıca “uyuşturucu kullanımı” ve “uyuşturucu madde bulundurmak” suçlamalarını da kapsadığı ifade edildi.

OLAY NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve fuhşa teşvik veya aracılık etmek” suçlarına ilişkin inceleme başlatıldı. Soruşturma sürecinde daha önce gözaltına alınan bazı isimlerin ifadeleri doğrultusunda iş insanı Turgut Koç’un da dosyaya dahil edildiği ve ifadesinin ardından tutuklandığı belirtildi.

Sahra Arslan
