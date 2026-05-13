Turgut Koç kimdir? İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında tutuklanan Turgut Koç kaç yaşında, nereli?

İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Turgut Koç yeniden gündemin odağına yerleşti. “Turgut Koç kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları kamuoyunda merak uyandırırken, hakkında ortaya çıkan iddialar ve yürütülen adli süreç dikkatle takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TURGUT KOÇ KİMDİR?

Turgut Koç, İstanbul’da yürütülen bir soruşturma kapsamında adı geçen iş insanıdır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve fuhşa teşvik veya aracılık etmek” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürecinde dosyaya dahil edilmiştir.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Yiğit Macit’in ek ifadesi sonrasında Koç hakkında yeni iddialar gündeme gelmiş, bu ifadeler doğrultusunda gözaltına alınmıştır.

TURGUT KOÇ TUTUKLANDI MI?

Evet. Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra “fuhşa aracılık etmek” suçlamasıyla sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Turgut Koç’un tutuklanmasına karar verilmiştir.

OLAY NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve fuhşa teşvik veya aracılık etmek” suçlarına ilişkin inceleme başlatılmıştır. Soruşturma sürecinde tutuklanan Yiğit Macit’in ek ifadesi sonrası Turgut Koç’un da dosyaya dahil edildiği, gözaltına alındığı ve ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtilmiştir.