Turgay Genç kimdir? Eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç neden gözaltına alındı?

Antalya'da Döşemealtı Belediyesi tarafından yapılan asfalt ve kaldırım ihalesinde usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, eski Belediye Başkanı Turgay Genç dahil 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Turgay Genç kimdir? Turgay Genç neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

TURGAY GENÇ KİMDİR?

1976 yılında Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde doğan Turgay Genç, tüm eğitim ve meslek hayatını doğduğu şehirde geçirdi. 1998 yılında Mimarlık Fakültesinden mezun olduktan sonra, aktif siyasete adım atan Genç, uzun yıllar boyunca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında çeşitli görevler üstlendi.

2004 yılında CHP'den Düzlerçamı Belediyesi başkan adayı olan Genç, 2006-2009 yılları arasında partisinin il yöneticiliği kadrosunda görev aldı. 2009 yerel seçimlerinde ise Antalya Büyükşehir ve Döşemealtı Belediye Meclis üyesi seçildi. Bu dönemde, Büyükşehir Belediyesinde İmar Komisyonu Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü.

2014 yerel seçimlerinde ise Döşemealtı Belediye Başkanı olarak seçilen Turgay Genç, özellikle kentin altyapı ve imar projelerinde aktif rol aldı. Siyasi kariyeri boyunca Antalyalı kimliği ve yerel yönetimdeki tecrübesi ile dikkat çekti.

TURGAY GENÇ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Döşemealtı Belediyesi'nin asfalt ve kaldırım ihalesinde usulsüzlük iddiaları gündeme geldi. Yapılan incelemelerde; ihalede eksik imalatlar, aynı iş için mükerrer hak ediş düzenlenmesi ve sahte kantar fişleri kullanılması gibi iddialar öne çıktı.

DHA'nın bildirdiğine göre, bu usulsüzlüklerin kamuya yaklaşık 125 milyon lira zarar verdiği ileri sürüldü. Soruşturma kapsamında, kamu zararında sorumluluğu bulunduğu öne sürülen Turgay Genç, iki belediye başkan yardımcısı, sekiz belediye personeli, altı yüklenici firma çalışanı ve beş belediye meclis üyesi ile birlikte toplam 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda bu sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Bu gelişmeler, Turgay Genç'in siyasi kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor ve Antalya yerel kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

TURGAY GENÇ VE SİYASİ HAYATI

Turgay Genç'in siyasi kariyeri, Antalya'daki yerel yönetim tecrübesi ve CHP içindeki etkinliği ile dikkat çekiyor. 1998'den itibaren mimarlık eğitimiyle başladığı mesleki birikimini, belediye yönetiminde stratejik projelerle birleştiren Genç, özellikle imar ve altyapı projelerinde aktif rol oynadı.

2009-2014 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde önemli görevler üstlenen Genç, 2014 yerel seçimleri sonrası Döşemealtı Belediye Başkanlığı'na seçildi. Bu dönemde ilçedeki belediye projelerini yönetirken, 2026 itibarıyla hakkında başlatılan soruşturma gündeme geldi.