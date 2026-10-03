Turan Tovuz nerenin, hangi ülkenin takımı? Turan Tovuz oyuncuları kimler?

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Fenerbahçe'nin bugün karşı karşıya geleceği Turan Tovuz, maç öncesinde futbolseverlerin araştırdığı takımlar arasında yer alıyor. Kulübün hangi ülkenin takımı olduğu ve 2026/2027 sezonundaki oyuncu kadrosunda hangi isimlerin bulunduğu merak ediliyor. Peki Turan Tovuz nerenin, hangi ülkenin takımı? Turan Tovuz oyuncuları kimlerdir? Detaylar...

TURAN TOVUZ NERENİN HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Turan Tovuz, Azerbaycan'ın Tovuz kentinin futbol takımıdır. Kulübün adı da doğrudan temsil ettiği Tovuz kentiyle ilişkilidir. PFK Turan Tovuz, Azerbaycan futbolunun en üst düzey organizasyonu olan Az?rbaycan Premyer Liqası'nda yer almaktadır.

Kulübün Avrupa kupaları geçmişinde 1994-95 UEFA Kupası özel bir yere sahiptir. UEFA'nın 1994/95 sezonu kulüp kayıtlarında Turan, Azerbaycan'ı temsilen UEFA Kupası'nın ön eleme turunda yer alan takımlar arasında gösterilmektedir.

Turan Tovuz ile Fenerbahçe arasındaki söz konusu eşleşmede iki maç oynanmıştır. 9 Ağustos 1994'te İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanırken, 23 Ağustos 1994'teki ikinci karşılaşmada Fenerbahçe 2-0 galip gelmiştir. Böylece iki maç sonunda toplam skor 7-0 olmuş ve Fenerbahçe turu geçmiştir.

Turan Tovuz'un yakın dönemindeki önemli karşılaşmalardan biri de kulübün 100. yıl dönümü maçı olmuştur. 29 Mart 2025'te, Az?rbaycan Premyer Liqası'nın 2024-25 sezonunda 28. hafta kapsamında oynanan karşılaşmada Turan Tovuz ile Karabağ karşılaşmış ve maç Karabağ'ın 4-1'lik galibiyetiyle tamamlanmıştır.

TURAN TOVUZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

2026/2027 sezonu için verilen güncel kadro bilgilerine göre Turan-Tovuz İK takımında kaleci, defans, orta saha ve forvet-kanat mevkilerinde oyuncular bulunmaktadır. Kadro listesi pozisyonlara göre şu şekilde sıralanmaktadır. Güncel kadro verilerinde de Oleg Baklov, Mehman Haciyev, Aleksa Jankovic, David Tavares, Steeve Beusnard ve diğer bazı isimler Turan Tovuz kadrosunda yer almaktadır.

KALECİLER

Turan Tovuz'un verilen 2026/2027 sezonu kadrosundaki kaleciler şunlardır:

Oleg Baklov

Aleksey Kenyaykin

Mehman Haciyev

Elxan Qasimov

Kadro kaynaklarında Oleg Baklov, Aleksey Kenyaykin, Mehman Haciyev ve Elxan Qasimov kaleci pozisyonunda listelenmektedir.

DEFANS OYUNCULARI

Defans hattında yer alan oyuncular ise şöyledir:

Shahriyar Aliyev — Stoper

Roderick Miller — Stoper

Emmanuel Hackman — Stoper

Haiderson Hurtado — Stoper

Faiq Haciyev — Sağ Bek

Jorge Silva — Sağ Bek

Henrique Silva — Sol Bek

Denis Marandici — Sol Bek

Rüfat Ahmadov

Turan Tovuz'un kadro kayıtlarında Shahriyar Aliyev, Roderick Miller, Emmanuel Hackman ve Haiderson Hurtado stoper; Henrique Silva ile Denis Marandici ise sol bek olarak yer almaktadır.

ORTA SAHA OYUNCULARI

2026/2027 sezonu için verilen listede orta saha oyuncuları şu isimlerden oluşmaktadır:

Rahim Sadykhov — On Numara

Khayal Nacafov — On Numara

David Tavares — On Numara

Álex Serrano — Merkez Orta Saha

Roberto Olabe

Veysal Rzayev

Steeve Beusnard

Güncel kadro kayıtlarında David Tavares, Roberto Olabe, Álex Serrano, Rahim Sadikhov, Khayal Nacafov, Veysal Rzayev ve Steeve Beusnard orta saha oyuncuları arasında gösterilmektedir.

FORVET VE KANAT OYUNCULARI

Verilen 2026/2027 sezonu kadro bilgilerine göre Turan Tovuz'un forvet ve kanat bölgesindeki oyuncuları ise şöyledir:

Aleksa Jankovic — Sağ Kanat

Diogo Balau — Sağ Kanat

İbrahim Wadji

Joarlem Batista Santos (Jô)

Sadiq Safiyev

John Oto John

Güncel kadro kaynaklarında Aleksa Jankovic, Diogo Balau, İbrahim Wadji, Joarlem Batista Santos ve Sadiq Safiyev gibi isimler Turan Tovuz'un hücum oyuncuları arasında yer almaktadır.

Turan Tovuz'un 2026/2027 sezonu kadrosuna ilişkin bilgiler sezon içinde değişebileceğinden, yukarıdaki oyuncu listesi verilen güncel kadro bilgileri esas alınarak aktarılmıştır.