Turan Tovuz nerenin, hangi ülkenin takımı? Turan Tovuz oyuncuları kimler?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bugün Fenerbahçe ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek Turan Tovuz, futbolseverlerin araştırdığı takımlar arasında yer alıyor. 3 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, iki ekibin 1994-95 UEFA Kupası'ndaki eşleşmesini de yeniden gündeme getirdi. Peki, Turan Tovuz nerenin, hangi ülkenin takımı? Turan Tovuz oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'nin bugün karşı karşıya geleceği Turan Tovuz, maç öncesinde futbolseverlerin araştırdığı takımlar arasında yer alıyor. Kulübün hangi ülkenin takımı olduğu ve 2026/2027 sezonundaki oyuncu kadrosunda hangi isimlerin bulunduğu merak ediliyor. Peki Turan Tovuz nerenin, hangi ülkenin takımı? Turan Tovuz oyuncuları kimlerdir? Detaylar...
TURAN TOVUZ NERENİN HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
Turan Tovuz, Azerbaycan'ın Tovuz kentinin futbol takımıdır. Kulübün adı da doğrudan temsil ettiği Tovuz kentiyle ilişkilidir. PFK Turan Tovuz, Azerbaycan futbolunun en üst düzey organizasyonu olan Az?rbaycan Premyer Liqası'nda yer almaktadır.
Kulübün Avrupa kupaları geçmişinde 1994-95 UEFA Kupası özel bir yere sahiptir. UEFA'nın 1994/95 sezonu kulüp kayıtlarında Turan, Azerbaycan'ı temsilen UEFA Kupası'nın ön eleme turunda yer alan takımlar arasında gösterilmektedir.
Turan Tovuz ile Fenerbahçe arasındaki söz konusu eşleşmede iki maç oynanmıştır. 9 Ağustos 1994'te İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanırken, 23 Ağustos 1994'teki ikinci karşılaşmada Fenerbahçe 2-0 galip gelmiştir. Böylece iki maç sonunda toplam skor 7-0 olmuş ve Fenerbahçe turu geçmiştir.
Turan Tovuz'un yakın dönemindeki önemli karşılaşmalardan biri de kulübün 100. yıl dönümü maçı olmuştur. 29 Mart 2025'te, Az?rbaycan Premyer Liqası'nın 2024-25 sezonunda 28. hafta kapsamında oynanan karşılaşmada Turan Tovuz ile Karabağ karşılaşmış ve maç Karabağ'ın 4-1'lik galibiyetiyle tamamlanmıştır.
TURAN TOVUZ OYUNCULARI KİMLERDİR?
2026/2027 sezonu için verilen güncel kadro bilgilerine göre Turan-Tovuz İK takımında kaleci, defans, orta saha ve forvet-kanat mevkilerinde oyuncular bulunmaktadır. Kadro listesi pozisyonlara göre şu şekilde sıralanmaktadır. Güncel kadro verilerinde de Oleg Baklov, Mehman Haciyev, Aleksa Jankovic, David Tavares, Steeve Beusnard ve diğer bazı isimler Turan Tovuz kadrosunda yer almaktadır.
KALECİLER
Turan Tovuz'un verilen 2026/2027 sezonu kadrosundaki kaleciler şunlardır:
Oleg Baklov
Aleksey Kenyaykin
Mehman Haciyev
Elxan Qasimov
Kadro kaynaklarında Oleg Baklov, Aleksey Kenyaykin, Mehman Haciyev ve Elxan Qasimov kaleci pozisyonunda listelenmektedir.
DEFANS OYUNCULARI
Defans hattında yer alan oyuncular ise şöyledir:
Shahriyar Aliyev — Stoper
Roderick Miller — Stoper
Emmanuel Hackman — Stoper
Haiderson Hurtado — Stoper
Faiq Haciyev — Sağ Bek
Jorge Silva — Sağ Bek
Henrique Silva — Sol Bek
Denis Marandici — Sol Bek
Rüfat Ahmadov
Turan Tovuz'un kadro kayıtlarında Shahriyar Aliyev, Roderick Miller, Emmanuel Hackman ve Haiderson Hurtado stoper; Henrique Silva ile Denis Marandici ise sol bek olarak yer almaktadır.
ORTA SAHA OYUNCULARI
2026/2027 sezonu için verilen listede orta saha oyuncuları şu isimlerden oluşmaktadır:
Rahim Sadykhov — On Numara
Khayal Nacafov — On Numara
David Tavares — On Numara
Álex Serrano — Merkez Orta Saha
Roberto Olabe
Veysal Rzayev
Steeve Beusnard
Güncel kadro kayıtlarında David Tavares, Roberto Olabe, Álex Serrano, Rahim Sadikhov, Khayal Nacafov, Veysal Rzayev ve Steeve Beusnard orta saha oyuncuları arasında gösterilmektedir.
FORVET VE KANAT OYUNCULARI
Verilen 2026/2027 sezonu kadro bilgilerine göre Turan Tovuz'un forvet ve kanat bölgesindeki oyuncuları ise şöyledir:
Aleksa Jankovic — Sağ Kanat
Diogo Balau — Sağ Kanat
İbrahim Wadji
Joarlem Batista Santos (Jô)
Sadiq Safiyev
John Oto John
Güncel kadro kaynaklarında Aleksa Jankovic, Diogo Balau, İbrahim Wadji, Joarlem Batista Santos ve Sadiq Safiyev gibi isimler Turan Tovuz'un hücum oyuncuları arasında yer almaktadır.
Turan Tovuz'un 2026/2027 sezonu kadrosuna ilişkin bilgiler sezon içinde değişebileceğinden, yukarıdaki oyuncu listesi verilen güncel kadro bilgileri esas alınarak aktarılmıştır.