Tuncer Öztarhan kimdir, ne iş yapıyor? Tuncer Öztarhan eşi kim, kaç yaşında, nereli?

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Tuncer Öztarhan, uzun yıllardır iş dünyasında özellikle kozmetik sektöründeki çalışmalarıyla tanınan iş insanları arasında yer alıyor. Vepa Grubu'nun kozmetik alanındaki yöneticileri arasında bulunan Öztarhan, özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer aldı. Peki, Tuncer Öztarhan kimdir, ne iş yapıyor, eşi kim, kaç yaşında ve nereli? Detaylar...

TUNCER ÖZTARHAN KİMDİR?

Tuncer Öztarhan, Vepa Grubu'nun kozmetik alanındaki yöneticileri arasında yer alan iş insanıdır. Uzun yıllardır iş dünyasında özellikle kozmetik sektöründeki çalışmalarıyla tanınan Öztarhan'ın adı, Vepa şirketlerinin geçmiş ortaklık kayıtlarında da yer alıyor.

Rekabet Kurumu'nun Vepa Pro'nun ortaklık yapısına ilişkin kararında Mehmet Tuncer Öztarhan'ın şirket ortakları arasında bulunduğu görülüyor. Kurumun kararında Vepa Pro'nun ortaklık yapısında Mehmet Tuncer Öztarhan'ın yüzde 10 payla yer aldığı belirtiliyor.

Tuncer Öztarhan'ın Vepa Grubu içerisindeki çalışmaları özellikle kozmetik alanıyla bağlantılı. Shiseido tarafından yayımlanan şirket bilgilerinde de Tuncer Öztarhan, Vepa Dış Ticaret Limited Şirketi'nde kozmetik grubunun başkanı olarak gösteriliyor. Aynı belgede şirketin faaliyet alanı kozmetik ürünlerinin Türkiye'de ithalatı ve satışı olarak belirtiliyor.

TUNCER ÖZTARHAN NE İŞ YAPIYOR?

Tuncer Öztarhan, Vepa Grubu'nun kozmetik alanındaki yöneticileri arasında bulunuyor. Kamuya açık şirket kayıtlarında da Öztarhan'ın kozmetik grubundaki yöneticilik görevi görülüyor.

Shiseido'nun Vepa Dış Ticaret Limited Şirketi'ne ilişkin yayımladığı belgede Tuncer Öztarhan, "President of Cosmetic group" unvanıyla yer alırken, şirketin faaliyet alanı Türkiye'de kozmetik ürünlerinin ithalatı ve satışı olarak açıklanıyor.

Öztarhan'ın iş hayatındaki faaliyetleri özellikle kozmetik sektörü çevresinde şekilleniyor. Vepa Group'a ait profesyonel profil kaydında da Tuncer Öztarhan'ın Vepa Group bünyesindeki çalışması yer alıyor.

TUNCER ÖZTARHAN EŞİ KİM?

Tuncer Öztarhan'ın eşi Selin Öztarhan'dır. Selin Öztarhan da özellikle güzellik ve kozmetik alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir iş insanıdır.

Tuncer Öztarhan daha önce televizyon sunucusu Ece Erken ile evlenmişti. Ece Erken'in biyografisine ilişkin kaynaklarda çiftin 2008 yılında evlendiği ve evliliğin 2009 yılında sona erdiği belirtiliyor.

Öztarhan, daha sonraki yıllarda Selin Öztarhan ile hayatını birleştirdi.

TUNCER ÖZTARHAN KAÇ YAŞINDA?

Tuncer Öztarhan'ın doğum tarihi ve buna bağlı olarak kesin yaşı konusunda güvenilir ve doğrulanabilir bir bilgi bulunmuyor.

TUNCER ÖZTARHAN NERELİ?

Tuncer Öztarhan'ın doğum yeri ve nereli olduğuna ilişkin doğrulanabilir, kamuya açık bir bilgi bulunmuyor.

TUNCER ÖZTARHAN'IN KARDEŞLERİ KİMLER?

Tuncer Öztarhan'ın kardeşleri arasında özellikle Önder Öztarhan ismi öne çıkıyor. Deniz Öztarhan'ın cenaze töreninde Tuncer Öztarhan ile birlikte taziyeleri kabul eden Önder Öztarhan, Vepa ailesinin iş dünyasında tanınan isimleri arasında bulunuyor. Habertürk'ün cenaze törenine ilişkin görüntülerinde de Önder ve Tuncer Öztarhan birlikte yer alıyor.

Rekabet Kurumu'nun Vepa Pro'nun ortaklık yapısına ilişkin kararında ise Ahmet Önder Öztarhan, Mehmet Tuncer Öztarhan, Burak Öztarhan, Deniz Öztarhan, Seda Çelik ve Meliha Jale Öztarhan isimleri şirket ortakları arasında sıralanıyor. Kararda Mehmet Tuncer Öztarhan'ın yüzde 10 paya sahip olduğu görülüyor. Ancak bu belgede listelenen kişilerin tamamı arasındaki kardeşlik ilişkisi ayrı ayrı açıklanmadığından, yalnızca bu kayıt üzerinden tüm isimler arasındaki aile bağlarını genişletmek mümkün değil.

Bu nedenle Tuncer Öztarhan'ın aile bağlantıları aktarılırken, kamuya açık kaynaklarda açık biçimde doğrulanan bilgilerle sınırlı kalmak gerekiyor.