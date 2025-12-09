Haberler

Tunceli'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 9 Aralık Tunceli'de az önce nerede deprem oldu?

Tunceli'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 9 Aralık Tunceli'de az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afad ve Kandilli'den gelen son dakika gelen bilgilere göre deprem oldu! Bugün az önce meydana gelen depremin şiddeti ve merkez üssü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Tunceli'de deprem mi oldu? 9 Aralık Tunceli'de az önce nerede deprem oldu? Detaylar...

Tunceli sabah saatlerinde beklenmedik bir hareketlilikle güne uyandı. Kısa süre arayla kentin farklı noktalarından gelen "hafif sallantı" ve "titreşim" paylaşımları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı vatandaşlar evlerinde anlık bir sarsıntı hissettiklerini belirti. Peki, Tunceli'de deprem mi oldu? 9 Aralık Tunceli'de az önce nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde...

TUNCELİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülkenin çeşitli noktalarına yerleştirilen yüksek hassasiyetli sensörler sayesinde tespit edilen yer hareketleri, saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" ekranına yansıtılıyor. Kandilli'nin gelişmiş ölçüm sistemleri, en küçük titreşimleri bile kaydederek kamuoyuyla paylaşıyor. Güncel ve doğrulanmış bilgi arayan vatandaşlar için verileri hâlâ en güvenilir referanslar arasında yer alıyor.

TUNCELİ'DE AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.34'te merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. AFAD'ın yayımladığı tablolarda depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana gelme zamanı gibi teknik detaylar yer alıyor. Böylece vatandaşlar resmi kurum tarafından doğrulanmış verilere hızlıca erişebiliyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Trump'ın 'Saldıracağız' dediği Venezuela'dan tedirgin eden görüntü

O ülkede Trump'ın "Saldıracağız" tehdidini kanıtlayan görüntü
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı! Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek

Ünlü isim yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
title