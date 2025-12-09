Tunceli'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 9 Aralık Tunceli'de az önce nerede deprem oldu?

Tunceli sabah saatlerinde beklenmedik bir hareketlilikle güne uyandı. Kısa süre arayla kentin farklı noktalarından gelen "hafif sallantı" ve "titreşim" paylaşımları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı vatandaşlar evlerinde anlık bir sarsıntı hissettiklerini belirti. Peki, Tunceli'de deprem mi oldu? 9 Aralık Tunceli'de az önce nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde...

TUNCELİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülkenin çeşitli noktalarına yerleştirilen yüksek hassasiyetli sensörler sayesinde tespit edilen yer hareketleri, saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" ekranına yansıtılıyor. Kandilli'nin gelişmiş ölçüm sistemleri, en küçük titreşimleri bile kaydederek kamuoyuyla paylaşıyor. Güncel ve doğrulanmış bilgi arayan vatandaşlar için verileri hâlâ en güvenilir referanslar arasında yer alıyor.

TUNCELİ'DE AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.34'te merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. AFAD'ın yayımladığı tablolarda depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana gelme zamanı gibi teknik detaylar yer alıyor. Böylece vatandaşlar resmi kurum tarafından doğrulanmış verilere hızlıca erişebiliyor.