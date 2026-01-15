Haberler

Tuncay Yılmaz kimdir, ne iş yapıyor? Tuncay Yılmaz kaç yaşında, nereli?
2025 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk ve ihaleye fesat soruşturması ülke gündeminin önemli bir konusu haline geldi. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı ve tutuklama kararları çıkarılırken, aralarında bir kişinin ismi yeniden gündeme geldi: Tuncay Yılmaz.

Türkiye'de inşaat ve yapı sektörü, kurumsal şirketleşmenin hız kazandığı alanlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Bu dönüşüm sürecinde, şirketlerin üst yönetim kadrolarında görev alan profesyonel yöneticiler kamuoyunun da dikkatini çekmektedir. Peki, Tuncay Yılmaz kimdir, ne iş yapıyor? Tuncay Yılmaz kaç yaşında, nereli? Detaylar...

TUNCAY YILMAZ KİMDİR?

Tuncay Yılmaz, Türkiye'de faaliyet gösteren İmamoğlu İnşaat Sanayi A.Ş. bünyesinde üst düzey yönetici olarak görev yapan bir iş insanıdır. Kariyerini ağırlıklı olarak özel sektörde sürdüren Yılmaz, inşaat ve gayrimenkul alanında faaliyet gösteren şirketlerde yönetim sorumluluğu üstlenmiştir.

Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda, Tuncay Yılmaz'ın mesleki geçmişi kurumsal yapı, şirket yönetimi ve idari organizasyon alanlarında şekillenmiştir. Çalışma hayatı boyunca ağırlıklı olarak özel sektör odaklı bir kariyer izlemiştir.

TUNCAY YILMAZ NE İŞ YAPIYOR?

Tuncay Yılmaz, İmamoğlu İnşaat Sanayi A.Ş. bünyesinde Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Bu görev kapsamında şirketin idari, mali ve operasyonel süreçlerinden sorumludur.

TUNCAY YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

Tuncay Yılmaz'ın doğum yılına ilişkin bilgiler kamuya açık kaynaklarda net olarak yer almamaktadır.

TUNCAY YILMAZ NERELİ?

Tuncay Yılmaz'ın doğum yeri veya memleket bilgisine dair kamuoyuna açık, doğrulanmış bir kayıt bulunmamaktadır.

