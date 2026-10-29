Tüm Yorgun Atlar ne zaman çıkacak, ne zaman yayınlanacak? Tüm Yorgun Atlar oyuncuları kim, konusu ne?

Tüm Yorgun Atlar’ın vizyon tarihi henüz açıklanmadı. Yönetmenliğini Burak Çevik’in, yapımcılığını İpek Erden’in üstleneceği filmde Beren Saat, Aslı karakterine; Ekin Koç ise Galip karakterine hayat verecek. Film, ölüm ve özgür irade üzerine kurulu bir hikâyeyi beyaz perdeye taşıyacak. İşte Tüm Yorgun Atlar’a dair bilinenler.

TÜM YORGUN ATLAR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tüm Yorgun Atlar’ın ne zaman vizyona gireceği henüz belli değil. Filmin çekimlerinin ne zaman başlayacağına, diğer oyuncularına ve hangi sinema salonlarında ya da dijital platformlarda gösterileceğine ilişkin de kesinleşmiş bir bilgi paylaşılmadı. Projenin hazırlık sürecine dair yeni açıklamaların önümüzdeki dönemde yapılması bekleniyor.

TÜM YORGUN ATLAR OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerini Beren Saat ve Ekin Koç paylaşıyor. Beren Saat, filmde Aslı karakterini canlandıracak. Ekin Koç ise Galip karakterine hayat verecek. Filmin diğer oyuncuları henüz açıklanmadı.

TÜM YORGUN ATLAR’IN KONUSU NE?

Film, eşini intihar sonucu kaybeden tiyatrocu Aslı ile İstanbul’un kıyılarında yaşayan Galip’in hikâyesini bir araya getiriyor. Hırsızlık yaparak ve başkalarının hayatlarına sızarak var olmaya çalışan Galip ile yaşadığı büyük kaybın ardından hayata tutunmaya çalışan Aslı’nın yolları, ölüm ve özgür irade ekseninde kesişiyor.

TÜM YORGUN ATLAR’IN YÖNETMENİ KİM?

Tüm Yorgun Atlar’ın yönetmen koltuğunda Burak Çevik oturuyor. Çevik, uluslararası film festivallerinde gösterilen yapımlarıyla Türkiye’yi temsil eden yönetmenler arasında yer alıyor ve daha önce Berlin Film Festivali’nde de filmleriyle yer almıştı. Filmin yapımcılığını ise İpek Erden üstleniyor.

BEREN SAAT VE EKİN KOÇ 10 YIL SONRA YENİDEN BİR ARADA

Beren Saat ve Ekin Koç, 2015’te yayın hayatına başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinin ilk sezonunda birlikte rol almıştı. Beren Saat dizide Kösem Sultan’ı, Ekin Koç ise Kösem’in eşi Sultan Ahmet’i canlandırmıştı. İkilinin ekrandaki uyumu o dönem izleyicilerin beğenisini toplamıştı. Tarihi bir dizide bir araya gelen iki oyuncu, bu kez günümüzde geçen, psikolojik ve dramatik bir hikâyede yeniden kamera karşısına geçecek.

EKİN KOÇ ŞU ANDA HANGİ DİZİDE OYNUYOR?

Ekin Koç, şu anda Show TV ekranlarında yayınlanan Muhtemel Aşk dizisinde başrolde yer alıyor. Beren Saat ise Şubat 2026’da yayımladığı “CapitaliZoo” adlı şarkıyla müzik kariyerine de adım atmıştı.