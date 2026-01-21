Tuğyan Ülkem sevgilisi Kervan Eminoğlu kimdir, Tuğyan Ülkem'in sevgilisi neden gözaltına alındı?

Güllü'nün Yalova'da yaşadığı evin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili sürdürülen adli süreçte dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Olayla bağlantılı olarak tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu, cinayete teşvik ettiği öne sürülerek gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği bildirildi.

TUĞYAN'IN SEVGİLİSİ HAKKINDA YENİ GELİŞME

Ünlü sanatçı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasının ardından, bu kez sevgilisi Kervan Emiroğlu da dosyaya dahil edildi. Emiroğlu, cinayeti azmettirdiği iddiasıyla güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM SONRASI SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ

26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Harmanlar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta yaşanan olayda, 52 yaşındaki sanatçı Güllü, pencereden düşerek yaşamını yitirmişti. Olay anında yanında kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve bir arkadaşının bulunduğu belirtilmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

BİLİRKİŞİ RAPORU: DIŞ MÜDAHALE VURGUSU

8 Ekim tarihinde olay yerinde inceleme yapan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, Güllü'nün geriye doğru düşebilmesi için dengesini bozacak bir etki gerektiği belirtildi. Raporda, bu durumun "bir dış kuvvet ve temas" olmadan gerçekleşmesinin zor olduğu değerlendirmesine yer verildi.

İNTİHAR ŞÜPHESİNE DAİR BULGUYA RASTLANMADI

Bilirkişi raporunda, sanatçının evde çeşitli güvenlik önlemleri aldığına dikkat çekilirken, olayın intihar olabileceğine dair herhangi bir bulguya ulaşılamadığı ifade edildi. Bu tespitler, soruşturmanın seyrini daha da kritik bir noktaya taşıdı.

Kervan Eminoğlu-Tuğyan Ülkem Gülter

"TORUNU ÜZERİNDEN TEHDİT" İDDİASI

Güllü'nün yakın arkadaşı Özlem Kara'nın iddiaları ise kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kara, sanatçının özellikle kızından ciddi anlamda korktuğunu dile getirerek, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini "para vermemesi halinde torunu Karmen'i organ mafyasına satmakla" tehdit ettiğini öne sürdü.

Kara'nın anlatımına göre Güllü, evde zaman zaman kendisini güvende hissetmediğini çevresine aktarıyor, geceleri panik halinde uyanıyordu. Sanatçının, uyandığında kızını ayak ucunda gördüğünü söyleyerek yoğun bir ölüm korkusu yaşadığını ifade ettiği belirtildi.

EVDE KAMERA SİSTEMİ BU NEDENLE KURULDU İDDİASI

Özlem Kara, Güllü'nün evin farklı noktalarına kamera taktırmasının arkasında da ciddi endişeler olduğunu ileri sürdü. Kara, Tuğyan Ülkem Gülter'in uyuşturucu bağımlılığı bulunduğunu iddia ederek, sanatçının hem kendi güvenliği hem de torununun can güvenliği için bu önlemleri aldığını savundu.

"ÇOCUKLARIYLA BAĞLARI KOPMA NOKTASINA GELMİŞTİ"

Kara'nın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer detay ise Güllü'nün çocuklarıyla olan ilişkisine dair oldu. Sanatçının, kazancını güvence altına almayı, çocuklarını mirastan reddetmeyi ve ardından hacca gitmeyi düşündüğünü söylediği aktarıldı. Yakın çevresine, çocuklarından duygusal olarak uzaklaştığını dile getirdiği ifade edildi.

CEZAEVİNDE TEPKİ GÖRDÜĞÜ İDDİASI

"Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak Gebze Kadın Cezaevi'ne gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter hakkında çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. Gülter'in kaldığı koğuşta diğer tutuklular tarafından protesto edildiği, yüksek sesle Güllü'nün şarkılarının dinletilerek tepki gösterildiği öne sürüldü.

Ayrıca Gülter'in dört kişilik bir koğuşta kaldığı, yemek yemekte zorlandığı ve psikolojik olarak oldukça yıprandığı da iddialar arasında yer aldı.