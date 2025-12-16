Tuğyan Ülkem Gülter evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayın ardından Tuğyan Ülkem Gülter'in özel hayatı da merak konusu oldu. Gülter'in evli olup olmadığı, bekâr mı olduğu ya da çocuğunun bulunup bulunmadığına dair sorular gündeme geldi.

GERGİN ANNE-KIZ BAĞI

Soruşturma derinleştikçe Tuğyan Ülkem Gülter'in geçmiş yaşamına dair bazı çarpıcı detaylar da gün yüzüne çıktı. Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Gülter'in güçlü, asi ve otoriteyle çatışan bir yapıya sahip olduğu öne sürüldü. Annesi Güllü'nün karşı çıktığı bir evlilik yaptığı, bu birliktelikten Azra isimli bir kız çocuğu dünyaya getirdiği belirtildi. Eşinin uyuşturucu suçu nedeniyle cezaevine girmesinin ardından boşanan Gülter'in, bu süreçten sonra iş hayatını bırakarak annesiyle aynı evde yaşamaya başladığı aktarıldı.

KÜRTAJ İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Anne ile kız arasındaki sorunların merkezinde, Tuğyan Ülkem Gülter'in özel yaşamının yer aldığı iddia edildi. Gülter'in son nişanlısının da annesi tarafından kabul edilmediği, bu ilişki sırasında hamile kaldığı ve gebeliğini sonlandırdığı ileri sürüldü. Kürtajdan Güllü'nün haberdar olmadığı, hatta kızının nişanlısıyla görüşebilmek için dahi annesinden izin almak zorunda kaldığı öne sürülen iddialar arasında yer aldı.

EV İÇİNDE SÜREKLİ GERİLİM

İddialara göre Güllü, kızının sosyal çevresine de müdahale ediyor ve eve yalnızca Sultan Nur Ulu'nun gelmesine izin veriyordu. Annesini küçük yaşta kaybeden Sultan Nur'un, Güllü tarafından manevi evlat gibi benimsendiği ifade edildi. Anne-kız arasında yaşanan tartışmaların ise sık sık evden kovma ve ardından barışma döngüsü şeklinde tekrarlandığı öne sürüldü.

TORUN MESELESİ DE KRİZ YARATTI

Güllü'nün torunu Azra'ya büyük bir sevgiyle bağlı olduğu, Tuğyan'ın çocuğunu bakıcıya bırakmasını doğru bulmadığı ve yeterince ilgilenmediğini düşündüğü iddia edildi. Sanatçının ilerleyen dönemde yeniden evlenmeyi ve torununu da yanına almayı planladığı da kulislerde konuşulan iddialar arasında yer aldı.

SORUŞTURMA SÜRECİ SÜRÜYOR

Güllü'nün yaşamını yitirmesine ilişkin adli süreç devam ederken, aile içindeki geçmiş anlaşmazlıklar ve uzun süredir yaşandığı belirtilen gerilimlerin soruşturma dosyasında önemli bir başlık oluşturduğu ifade ediliyor.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER EVLİ Mİ?

Mevcut bilgilere göre Tuğyan Ülkem Gülter'in şu an evli olmadığı biliniyor. Özel hayatını uzun süredir kamuoyundan uzak tutan Gülter'in, medeni durumuna ilişkin resmi bir açıklaması bulunmazken, kamuoyuna yansıyan bilgiler bekar olduğu yönünde.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN ÇOCUĞU VAR MI?

27 yaşındaki Tuğyan Ülkem Gülter'in Azra adında bir kız çocuğu bulunuyor.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN BABASI KİM?

Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi, 1990'lı yıllarda müzik dünyasında büyük çıkış yakalayan sanatçı Güllü'dür. Babası ise yapımcı kimliğiyle tanınan Gürol Gülter'dir. Güllü ile Gürol Gülter'in 1996-2002 yılları arasında süren evliliklerinden Tuğyan Ülkem ve bir erkek çocuk dünyaya gelmiştir.