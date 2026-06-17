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Barbie kaymakam Tuğçe Orhan kimdir? Burdur Vali Yardımcısı Tuğçe Orhan kaç yaşında, nereli, evli mi?

Barbie kaymakam Tuğçe Orhan kimdir? Burdur Vali Yardımcısı Tuğçe Orhan kaç yaşında, nereli, evli mi?
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Resmi Gazete’de yayımlanan 2026/148 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında gerçekleştirilen geniş çaplı atama değişiklikleriyle birlikte Tuğçe Orhan, Samsun’un Ladik ilçesindeki kaymakamlık görevinden alınarak Burdur Vali Yardımcılığı görevine getirildi. Peki, Tuğçe Orhan kimdir? Burdur Vali Yardımcısı Tuğçe Orhan kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 430 mülki idare amirinin görev yerinin değiştirildiği atama sürecinde, Samsun Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan Burdur Vali Yardımcılığı görevine atanmıştır. Peki, Tuğçe Orhan kimdir? Burdur Vali Yardımcısı Tuğçe Orhan kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar haberimizde.

BURDUR VALİ YARDIMCISI TUĞÇE ORHAN KİMDİR?

Tuğçe Orhan, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında 430 mülki idare amirinin görev yerinin değiştirilmesiyle Burdur Vali Yardımcılığı görevine atanan mülki idare amiridir. Daha önce Samsun’un Ladik ilçesinde kaymakam olarak görev yapmıştır.

1995 yılında Elazığ’da doğan Orhan, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine başlamıştır.

Görev süreci içerisinde çeşitli il ve ilçelerde staj ve idari görevlerde bulunmuş, İngiltere’de dil eğitimi alarak idari yapı üzerine incelemeler gerçekleştirmiştir. Ladik Kaymakamlığı görevinden sonra Burdur Vali Yardımcılığı görevine atanmıştır.

TUĞÇE ORHAN KAÇ YAŞINDA?

Tuğçe Orhan, 1995 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

TUĞÇE ORHAN NERELİ?

Tuğçe Orhan, Elazığ doğumludur. Eğitim ve mesleki kariyer sürecinin başlangıcı da Elazığ merkezli olarak şekillenmiştir.

TUĞÇE ORHAN EVLİ Mİ?

Tuğçe Orhan’ın evlilik durumuna ilişkin kamuya açık resmi ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

TUĞÇE ORHAN NERENİN KAYMAKAMIYDI?

Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcılığı görevine atanmasından önce Samsun’un Ladik ilçesinde kaymakam olarak görev yapmıştır. Ayrıca kariyerinin önceki dönemlerinde farklı illerde kaymakam vekilliği ve staj görevlerinde bulunmuştur.

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ VE RESMİ GAZETE KARARI

17 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2026/148 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı mülki idare amirleri arasında geniş çaplı bir görev değişikliği yapılmıştır. Bu kapsamda toplam 430 kaymakam ve vali yardımcısının görev yeri değiştirilmiştir.

Karar kapsamında Tuğçe Orhan de Samsun Ladik Kaymakamlığı görevinden alınarak Burdur Vali Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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