Tuğçe Mungan neden öldü sorusu, vefat haberinin ardından merak edilmeye başlandı. Ancak Mungan'ın ölüm sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayımladığı taziye mesajında da genç eğitimcinin vefat nedenine dair bir bilgiye yer verilmedi. Paylaşılan bilgilere göre Tuğçe Mungan, ikindi namazının ardından Ataköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TUĞÇE MUNGAN KİMDİR?

Tuğçe Mungan, Mardin'in Yeşilli ilçesinde bulunan Sakarya İlkokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu. 36 yaşındaki eğitimci, okul yönetiminde üstlendiği sorumluluklar ve özverili çalışmalarıyla tanınıyordu.

TUĞÇE MUNGAN NEDEN ÖLDÜ?

Tuğçe Mungan'ın ölüm sebebi açıklanmadı. Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan taziye mesajında genç eğitimcinin vefat ettiği bildirildi, ancak ölüm nedenine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı. Mungan'ın bir hastalık nedeniyle mi hayatını kaybettiği ya da başka bir sebep olup olmadığına dair kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor.

MARDİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAZİYE MESAJI

Tuğçe Mungan'ın vefatının ardından Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca tarafından bir taziye mesajı yayımlandı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Yeşilli Sakarya İlkokulu'nda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan değerli mesai arkadaşımızın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Görev süresi boyunca eğitim camiamıza sunduğu kıymetli katkılar, üstlendiği sorumluluklar ve özverili çalışmalarıyla teşkilatımızda müstesna bir iz bırakan merhumeye, Yüce Allah'tan rahmet; başta kederli ailesi olmak üzere, yakınlarına, öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı dileriz. Mekânı cennet, makamı âli olsun."

TUĞÇE MUNGAN NEREDE DEFNEDİLECEK?

Cenaze törenine ilişkin paylaşılan bilgilere göre Tuğçe Mungan, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Ataköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.