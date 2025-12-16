Haberler

Tuğberk Yağız Gülter neden ifadeye çağırıldı? Güllü'nün oğlu eve neden camdan girdi?

Tuğberk Yağız Gülter neden ifadeye çağırıldı? Güllü'nün oğlu eve neden camdan girdi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

üllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma her geçen gün yeni detaylarla derinleşiyor. Balkondan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, şimdi de gözler Tuğberk Yağız Gülter neden ifadeye çağrıldı? sorusuna çevrildi. Peki, Güllü'nün oğlu eve neden camdan girdi? Güllü'nün ölüm sebebi belli oldu mu? Sürece dair son dakika gelişmeleri haberimizde...

Yalova'da ünlü sanatçı Güllü'nün (Gül Tut) balkondan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma, her geçen gün daha çarpıcı detaylarla genişliyor. İlk etapta "yüksekten düşme" olarak kayıtlara geçen olay, adli makamların yürüttüğü teknik ve fiziki incelemeler sonucunda şüpheli ölüm kapsamında ele alınmaya başlandı. Peki, Tuğberk Yağız Gülter neden ifadeye çağırıldı? Güllü'nün oğlu eve neden camdan girdi? Detaylar haberimizde...

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU MU?

26 Eylül tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan 6 katlı bir binanın teras katındaki evinde meydana gelen olayda, 52 yaşındaki sanatçı Güllü, henüz netleşmeyen bir nedenle pencereden düşerek yaşamını yitirdi. İlk incelemelerde intihar veya kaza ihtimali üzerinde durulsa da:

Olay yerindeki fiziki bulgular

Evde bulunan kişilerin çelişkili ifadeleri

Dijital materyaller üzerindeki teknik incelemeler

ölümün adli vaka olarak değerlendirilmesine neden oldu. Bu gelişmelerin ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir soruşturma başlattı.

TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER NEDEN İFADEYE ÇAĞRILDI?

Soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli gelişmelerden biri, Tuğberk Yağız Gülter'in ifadeye çağrılması oldu. Sanatçının oğlu hakkında ortaya atılan iddialar, yalnızca aile içi bir kriz değil, aynı zamanda delil karartma şüphesi açısından da büyük önem taşıyor.

İddialara göre:

Tuğberk Yağız Gülter, annesinin ölümünden kısa bir süre sonra eve girdi

Eve girişin kapıdan değil, cam kırılarak gerçekleştiği öne sürüldü

Evden altın, nakit para ve delil niteliği taşıyabilecek eşyaların alındığı iddia edildi

Savcılık, bu beyanlar ve ortaya çıkan görüntüler doğrultusunda Tuğberk Yağız Gülter'i resmi ifade vermek üzere çağırdı.

Tuğberk Yağız Gülter neden ifadeye çağırıldı? Güllü'nün oğlu eve neden camdan girdi?

GÜLLÜ'NÜN OĞLU EVE NEDEN CAMDAN GİRDİ?

Kamuoyunda en çok tartışılan sorulardan biri de bu oldu: Güllü'nün oğlu eve neden camdan girdi?

Bu soru, soruşturmanın merkezinde yer alan kritik başlıklardan biri haline geldi.

İddialara göre:

Olay sonrası ev mühürlü değildi ancak kontrollü alan kapsamındaydı

Camın kırılarak girilmesi, acele ve iz bırakmama amacı taşıdığı şüphesini doğurdu

Eve girildikten sonra içeride kısa süre kalındığı ve bazı eşyaların alındığı ileri sürüldü

Ayrıca dosyaya giren görüntülerde, Tuğberk Yağız Gülter'in eve giriş anlarının yer aldığı ve bu görüntülerin bilirkişi incelemesine alındığı belirtiliyor. Savcılık, bu görüntülerin zaman çizelgesiyle uyumunu, olay saatleriyle karşılaştırarak değerlendiriyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

AK Partili isim: Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu

Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu
Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı

Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı
Gözünün yaşına bakmadılar! David Jurasek'e soğuk duş

Bu pozisyonun bedeli çok ağır oldu!
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

AK Partili isim: Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Uzak Şehir'e damga vuran ateşli duş sahnesi

Fenomen diziye damga vuran ateşli duş sahnesi
Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor

Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor
Güllü'nün mezarı gül bahçesine döndü

Güllü'nün mezarında dikkat çeken hareketlilik
Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba için karar verildi

Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba için pes dedirten karar
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili 'kitle imha silahı' ilan etti

Korku filmi değil gerçek! Zombilere karşı resmen harekete geçtiler
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Efsaneye imza attırdılar! İşte Volkan'ın koltuğuna oturan isim
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı

Nihayet yayınlandı! 3'ü birden aynı listede
Meclis'te saç saça baş başa kavga! Arbede anı kamerada

Mahalle kavgası değil! Bu görüntüler Meclis'te kaydedildi
title