Yalova'da ünlü sanatçı Güllü'nün (Gül Tut) balkondan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma, her geçen gün daha çarpıcı detaylarla genişliyor. İlk etapta "yüksekten düşme" olarak kayıtlara geçen olay, adli makamların yürüttüğü teknik ve fiziki incelemeler sonucunda şüpheli ölüm kapsamında ele alınmaya başlandı. Peki, Tuğberk Yağız Gülter neden ifadeye çağırıldı? Güllü'nün oğlu eve neden camdan girdi? Detaylar haberimizde...

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU MU?

26 Eylül tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan 6 katlı bir binanın teras katındaki evinde meydana gelen olayda, 52 yaşındaki sanatçı Güllü, henüz netleşmeyen bir nedenle pencereden düşerek yaşamını yitirdi. İlk incelemelerde intihar veya kaza ihtimali üzerinde durulsa da:

Olay yerindeki fiziki bulgular

Evde bulunan kişilerin çelişkili ifadeleri

Dijital materyaller üzerindeki teknik incelemeler

ölümün adli vaka olarak değerlendirilmesine neden oldu. Bu gelişmelerin ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir soruşturma başlattı.

TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER NEDEN İFADEYE ÇAĞRILDI?

Soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli gelişmelerden biri, Tuğberk Yağız Gülter'in ifadeye çağrılması oldu. Sanatçının oğlu hakkında ortaya atılan iddialar, yalnızca aile içi bir kriz değil, aynı zamanda delil karartma şüphesi açısından da büyük önem taşıyor.

İddialara göre:

Tuğberk Yağız Gülter, annesinin ölümünden kısa bir süre sonra eve girdi

Eve girişin kapıdan değil, cam kırılarak gerçekleştiği öne sürüldü

Evden altın, nakit para ve delil niteliği taşıyabilecek eşyaların alındığı iddia edildi

Savcılık, bu beyanlar ve ortaya çıkan görüntüler doğrultusunda Tuğberk Yağız Gülter'i resmi ifade vermek üzere çağırdı.

GÜLLÜ'NÜN OĞLU EVE NEDEN CAMDAN GİRDİ?

Kamuoyunda en çok tartışılan sorulardan biri de bu oldu: Güllü'nün oğlu eve neden camdan girdi?

Bu soru, soruşturmanın merkezinde yer alan kritik başlıklardan biri haline geldi.

İddialara göre:

Olay sonrası ev mühürlü değildi ancak kontrollü alan kapsamındaydı

Camın kırılarak girilmesi, acele ve iz bırakmama amacı taşıdığı şüphesini doğurdu

Eve girildikten sonra içeride kısa süre kalındığı ve bazı eşyaların alındığı ileri sürüldü

Ayrıca dosyaya giren görüntülerde, Tuğberk Yağız Gülter'in eve giriş anlarının yer aldığı ve bu görüntülerin bilirkişi incelemesine alındığı belirtiliyor. Savcılık, bu görüntülerin zaman çizelgesiyle uyumunu, olay saatleriyle karşılaştırarak değerlendiriyor.