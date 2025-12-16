Tuğberk Yağız Gülter neden ifadeye çağırıldı? Güllü'nün oğlu eve neden camdan girdi?
üllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma her geçen gün yeni detaylarla derinleşiyor. Balkondan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, şimdi de gözler Tuğberk Yağız Gülter neden ifadeye çağrıldı? sorusuna çevrildi. Peki, Güllü'nün oğlu eve neden camdan girdi? Güllü'nün ölüm sebebi belli oldu mu? Sürece dair son dakika gelişmeleri haberimizde...
Yalova'da ünlü sanatçı Güllü'nün (Gül Tut) balkondan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma, her geçen gün daha çarpıcı detaylarla genişliyor. İlk etapta "yüksekten düşme" olarak kayıtlara geçen olay, adli makamların yürüttüğü teknik ve fiziki incelemeler sonucunda şüpheli ölüm kapsamında ele alınmaya başlandı.
GÜLLÜ'NÜN ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU MU?
26 Eylül tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan 6 katlı bir binanın teras katındaki evinde meydana gelen olayda, 52 yaşındaki sanatçı Güllü, henüz netleşmeyen bir nedenle pencereden düşerek yaşamını yitirdi. İlk incelemelerde intihar veya kaza ihtimali üzerinde durulsa da:
Olay yerindeki fiziki bulgular
Evde bulunan kişilerin çelişkili ifadeleri
Dijital materyaller üzerindeki teknik incelemeler
ölümün adli vaka olarak değerlendirilmesine neden oldu. Bu gelişmelerin ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir soruşturma başlattı.
TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER NEDEN İFADEYE ÇAĞRILDI?
Soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli gelişmelerden biri, Tuğberk Yağız Gülter'in ifadeye çağrılması oldu. Sanatçının oğlu hakkında ortaya atılan iddialar, yalnızca aile içi bir kriz değil, aynı zamanda delil karartma şüphesi açısından da büyük önem taşıyor.
İddialara göre:
Tuğberk Yağız Gülter, annesinin ölümünden kısa bir süre sonra eve girdi
Eve girişin kapıdan değil, cam kırılarak gerçekleştiği öne sürüldü
Evden altın, nakit para ve delil niteliği taşıyabilecek eşyaların alındığı iddia edildi
Savcılık, bu beyanlar ve ortaya çıkan görüntüler doğrultusunda Tuğberk Yağız Gülter'i resmi ifade vermek üzere çağırdı.
GÜLLÜ'NÜN OĞLU EVE NEDEN CAMDAN GİRDİ?
Kamuoyunda en çok tartışılan sorulardan biri de bu oldu: Güllü'nün oğlu eve neden camdan girdi?
Bu soru, soruşturmanın merkezinde yer alan kritik başlıklardan biri haline geldi.
İddialara göre:
Olay sonrası ev mühürlü değildi ancak kontrollü alan kapsamındaydı
Camın kırılarak girilmesi, acele ve iz bırakmama amacı taşıdığı şüphesini doğurdu
Eve girildikten sonra içeride kısa süre kalındığı ve bazı eşyaların alındığı ileri sürüldü
Ayrıca dosyaya giren görüntülerde, Tuğberk Yağız Gülter'in eve giriş anlarının yer aldığı ve bu görüntülerin bilirkişi incelemesine alındığı belirtiliyor. Savcılık, bu görüntülerin zaman çizelgesiyle uyumunu, olay saatleriyle karşılaştırarak değerlendiriyor.