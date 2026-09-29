Tuğba Çom Makar kimdir? Çirkin dizisinin Kader'i Tuğba Çom Makar kaç yaşında, nereli?

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Star TV'nin Çirkin dizisinin kadrosuna Kader karakteriyle dahil olan Tuğba Çom Makar'ın biyografisi gündeme geldi. 27 Ağustos 1990 doğumlu olan oyuncu, tiyatro eğitiminin ardından birçok dizi, sinema ve dijital platform projesinde kamera karşısına geçti. Peki, Tuğba Çom Makar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Çirkin dizisinin Kader'i Tuğba Çom Makar hakkında merak edilenler haberimizde.

TUĞBA ÇOM MAKAR KİMDİR?

Tuğba Çom Makar, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 27 Ağustos 1990 tarihinde Rize'de doğan oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra televizyon ve sinema projelerinde de rol alan Çom Makar, özellikle Jet Sosyete dizisinde canlandırdığı Yıldız Yüksel karakteriyle tanındı.

TUĞBA ÇOM MAKAR KAÇ YAŞINDA?

Tuğba Çom Makar, 27 Ağustos 1990 doğumludur. 29 Eylül 2026 itibarıyla 36 yaşında olan oyuncu, 27 Ağustos 2027 tarihinde 37 yaşına girecek.

TUĞBA ÇOM MAKAR NERELİ?

Tuğba Çom Makar, Rize doğumludur. Oyuncunun doğum tarihi 27 Ağustos 1990, doğum yeri ise Rize olarak kaynaklarda yer alıyor. Bazı biyografi kaynaklarında da oyuncunun aslen Rizeli olduğu bilgisi bulunuyor.

TUĞBA ÇOM MAKAR'IN KARİYERİ

Tuğba Çom Makar, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Tiyatro sahnesinde de çalışmalar yapan oyuncu, televizyon kariyerine Benim İçin Üzülme dizisindeki Emine Demirci karakteriyle başladı.

Çom Makar, daha sonra Jet Sosyete dizisinde Yıldız Yüksel karakterini canlandırdı. Oyuncunun yer aldığı yapımlar arasında Menajerimi Ara, Baht Oyunu, Zeytin Ağacı, Sıcak Kafa ve Bizum Hoca 2 de bulunuyor. 2026 yapımı Çirkin de oyuncunun filmografisinde yer alıyor.