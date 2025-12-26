Tufan Kelleci, gözaltına mı alındı? Tufan Kelleci neden gözaltına alındı?

Futbolda beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde adı geçen futbolculardan biri de Tufan Kelleci. Gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alıp almadığı ve soruşturmanın detayları merak konusu. Konu ile ilgili gelişmeler haberin devamında yer alıyor.

TUFAN KELLECİ KİMDİR?

Tufan Kelleci, Türk futbolunda profesyonel olarak forma giyen futbolculardan biridir. 24 Ekim 1993 tarihinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde doğmuştur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Kelleci, kariyerini Polatlı 1926 Spor Kulübü bünyesinde sürdürmektedir. Lisans numarası 1455086 olan futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 29 Ağustos 2025 – 30 Haziran 2026 tarihleri arasını kapsamaktadır.

TUFAN KELLECİ GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Tufan Kelleci de yer almaktadır. Operasyon kapsamında çok sayıda ilde eş zamanlı gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir.

TUFAN KELLECİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Savcılığın kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre; soruşturma kapsamında bazı futbolcuların müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynadığı, özellikle kendi takımlarının maçlarında rakip takımın kazanacağına yönelik bahislerde bulunduğu iddia edilmektedir. Tufan Kelleci'nin de bu kapsamda, müsabaka sonucu etkilemeye yönelik bahis faaliyetleri iddiasıyla gözaltına alındığı belirtilmiştir. Soruşturma süreci devam etmekte olup, suçlamalar yargı aşamasında netlik kazanacaktır.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Bunların 14'ü futbolcudur. Gözaltı kararı verilen isimler arasında öne çıkanlar şunlardır:

Bahattin Berke Demircan

Doğukan Çınar

Ergün Nazlı

Eyüp Can Temiz

Furkan Demir

Gökhan Payal

Hamit Bayraktar

Hüseyin Aybars Tüfekçi

İbrahim Yılmaz

İlke Tankul

İsmail Karakaş

Mert Aktaş

Mustafa Çeçenoğlu

Tufan Kelleci

Erden Timur (Galatasaray'ın eski yöneticisi)

Figen Özkaya

Emrah Günaydı

Burak Söyleyen

Fatih Kulaksız

Ecem Alkaş

Ecrin Korkmaz

Esat Bilayak

Mirza Şerifoğlu

Enes Bartan

Hakan Çakır

Serhat Ölmez

Umut Esel

Buğra Cem İmamoğulları

Burcu Kurt

Soruşturma; MASAK raporları, banka hareketleri, HTS kayıtları ve dijital incelemeler doğrultusunda yürütülmeye devam ediyor.