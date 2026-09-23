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Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dedi?

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Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dedi?
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ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Körfez ülkelerinin liderleriyle bir araya geldiği toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Peki, Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dedi? Detaylar haberimizde.

Abd Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Zirvesi için New York'a gelen Körfez ülkelerinin liderleriyle bir araya geldi. İran savaşının konuşulduğu toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Görüşmede bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi ve barışın sağlanması için atılabilecek diplomatik adımlar ele alındı. Peki, Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dedi? Detaylar...

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New York'ta gerçekleştirilen görüşmenin ana gündem maddesini bölgedeki çatışmalar ve İran savaşı oluşturdu. Toplantıda, devam eden savaşın bir an önce sona ermesi ve bölgede barışın sağlanması adına atılabilecek diplomatik adımlar detaylı şekilde ele alındı.

Birleşmiş Milletler Zirvesi için New York'a gelen Körfez ülkelerinin liderlerinin katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı. Görüşmede İran savaşı ve bölgedeki çatışmalar gündeme geldi.

TRUMP CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A NE DEDİ?

Toplantıda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump, Erdoğan ile arasındaki yakın dostluğa vurgu yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşuna da dikkat çekti.

Trump, Erdoğan için "Erdoğan çok iyi bir dostum, o sert bir adam. Onunla uğraşamazsınız, o tam bir çetin ceviz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu sözleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarının öne çıkan bölümünü oluşturdu. ABD Başkanı, Erdoğan'ı çok iyi bir dostu olarak nitelendirirken, onun sert ve çetin biri olduğunu ifade etti.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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