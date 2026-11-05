TRT Tabii ücretli mi, ücretsiz mi? TRT Tabii paralı mı?

tabii, ücretsiz bir hesapla pek çok içeriğe ve TRT'nin canlı yayınlarına erişim imkanı sunarken, bazı spor yayınları için Premium abonelik gerekiyor. İşte tabii'nin ücretli ve ücretsiz içeriklerine dair merak edilenler.

TRT TABİİ ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

tabii, kısmen ücretsiz bir platform. Kullanıcılar, ücretsiz bir hesap oluşturarak platformdaki pek çok içeriğe ve TRT 1, TRT Spor gibi TRT kanallarının canlı yayınlarına ücretsiz olarak erişebiliyor. Ancak tabii Spor kanallarındaki bazı karşılaşmalar için Premium abonelik gerekiyor.

TRT TABİİ PARALI MI?

tabii'nin temel kullanımı ücretsiz. Premium kapsamındaki içerikler ve karşılaşmalar için ise ücretli abonelik gerekiyor. tabii Premium aboneliğinin aylık ücreti 99 TL olarak belirtiliyor. Abonelik için yıllık taahhüt gerekmiyor ve üyelik aylık olarak iptal edilebiliyor. Güncel fiyat bilgileri için tabii'nin resmi internet sitesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI TABİİ'DE ÜCRETSİZ Mİ?

Evet, Trabzonspor Freiburg maçı tabii'de ücretsiz olarak izlenebilecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacağı için, maçı tabii üzerinden TRT 1 canlı yayınında abonelik gerektirmeden takip etmek mümkün.

TABİİ ÜYELİĞİ NASIL YAPILIR?

tabii'ye üye olmak için platformun resmi internet sitesine ya da mobil uygulamasına giriş yapılarak hesap oluşturulması gerekiyor. Hesabın doğrulanmasının ardından ücretsiz içeriklere erişilebiliyor. Premium içeriklere erişmek isteyen kullanıcılar ise abonelik bölümünden Premium paketi seçerek ödeme işlemini tamamlayabiliyor.

TABİİ HANGİ CİHAZLARDA İZLENİR?

tabii, internet tarayıcıları üzerinden bilgisayarlarda, iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefon ve tabletlerde, akıllı televizyonlarda ve çeşitli medya oynatıcılarda kullanılabiliyor.