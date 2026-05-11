TRT 1 Ana Haber Bülteni sunucusu Işıl Açıkkar, 10 Mayıs Anneler Günü yayını sırasında yaptığı kapanış konuşmasının ardından sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir tartışmanın odağı haline geldi. Canlı yayın esnasında kullanılan ifadeler kısa sürede dijital platformlarda gündem olurken, olayın ardından sunucunun görev durumuna ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı. Peki, TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar olayı nedir, ne dedi? Işıl Açıkkar neden görevden alındı, kovuldu mu? Detaylar...

IŞIL AÇIKKAR NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

TRT 1 Ana Haber Bülteni sunucusu Işıl Açıkkar’ın görevden alındığına dair iddialar, Anneler Günü yayınından sonra sosyal medyada hızla yayıldı. Ancak bu iddialar, resmi bir kurum açıklamasıyla doğrulanmış değil.

İddialara göre süreç, Açıkkar’ın canlı yayında yaptığı kapanış konuşmasının ardından başladı. Sunucunun Anneler Günü’ne ilişkin yaptığı duygusal nitelikteki açıklama, farklı kesimler tarafından çeşitli şekillerde yorumlandı. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü ifadeleri desteklerken, bir bölümü ise eleştirel yorumlarda bulundu.

Tartışmaların büyümesinin ardından bazı kaynaklarda, TRT yönetiminin sunucunun ana haber bülteni görevine son verdiği öne sürüldü. Ancak bu bilgi şu ana kadar kurum tarafından resmî olarak teyit edilmedi. TRT cephesinden konuya ilişkin açıklama yapılmaması, iddiaların doğruluğu konusunda belirsizliği sürdürmektedir.

Bu süreçte özellikle “görevden alındı” yönündeki paylaşımlar, sosyal medya platformlarında hızla yayılmış ve konu gündem başlıkları arasında yer almıştır. Buna karşın, doğrulanmış bir karar açıklaması bulunmamaktadır.

TRT 1 SUNUCUSU IŞIL AÇIKKAR OLAYI NEDİR, NE DEDİ?

Işıl Açıkkar’ın gündem olan açıklaması, 10 Mayıs Anneler Günü’nde yayınlanan TRT 1 Ana Haber Bülteni’nin kapanış bölümünde gerçekleşti. Canlı yayın sırasında yaptığı konuşmada Açıkkar, annelik ve evcil hayvan sahipliği üzerinden duygusal bir ifade kullandı.

Sunucunun sözlerinde, “Allah henüz beni insan evlatla rızıklandırmadı ama sessiz kullarına hizmet etmekle, onlara annelik yapmakla şereflendirdi; ben de bir patili annesiyim” ifadeleri yer aldı. Bu açıklama, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu ve farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Bazı kullanıcılar bu ifadeleri hayvan sevgisi ve annelik kavramının farklı bir yorumu olarak değerlendirirken, bazı kullanıcılar ise canlı yayın formatı içerisinde bu tür bir ifadenin uygunluğu konusunda eleştirilerde bulundu. Tartışma kısa sürede büyüyerek gündem başlıkları arasında üst sıralara yükseldi.

Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar, olayın yalnızca bir televizyon yayını anı olmaktan çıkarak geniş bir tartışma konusuna dönüşmesine yol açtı. Bu süreçte hem destek mesajları hem de eleştiriler aynı anda gündemde yer aldı.

Olayın ardından ortaya atılan en dikkat çekici iddialardan biri ise Açıkkar’ın TRT 1 Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevinden alındığı yönünde oldu. Ancak bu iddia da resmi makamlar tarafından doğrulanmış değildir. TRT tarafından yapılan açıklama bulunmaması nedeniyle süreç hakkında net bir bilgi kamuoyuna yansımamıştır.