Troy Caupain kimdir? Troy Caupain hangi takımlarda oynadı?

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Trabzonspor Basketbol, sezona birlikte başladığı ABD'li oyun kurucu Troy Caupain ile 2 Kasım 2026'da yollarını ayırdı. Kulüp kararı sosyal medya hesabından "Teşekkürler Troy Caupain!" mesajıyla duyurdu ve oyuncuya katkıları için teşekkür etti.

Caupain, Trabzon formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde 5 maça çıktı. Bu maçlarda ortalama 8,6 sayı attı, 4,0 asist yaptı.

TROY CAUPAIN TRABZONSPOR'DAN NEDEN AYRILDI?

Troy Caupain, Trabzonspor Basketbol'un kadroda yaptığı yeniden yapılanma kapsamında takımdan ayrıldı. Kulüp açıklamasında başka bir gerekçe yer almadı. İtalyan gazeteci Andrea Calzoni, oyuncunun geçen sezon forma giydiği Reggio Emilia ile anlaşacağını yazdı.

TROY CAUPAIN KİMDİR?

Troy Caupain, 1,93 metre boyunda ABD'li bir oyun kurucu. Üniversite basketbolunu 2013-2017 yıllarında Cincinnati Üniversitesi'nde oynadı ve dört sezonda 137 maçta toplam 1.317 sayı, 515 asist kaydetti. 2016'da AAC konferansının birinci beşine seçildi. Son sezonunda Cincinnati 30 galibiyet, 6 yenilgiyle NCAA turnuvasına gitti.

2017 NBA Draftı'nda hiçbir takım onu seçmedi. Profesyonel kariyerine NBA G League takımı Lakeland Magic'te başladı.

TROY CAUPAIN KAÇ YAŞINDA?

Troy Caupain 30 yaşında. 29 Kasım 1995'te doğdu, bu ayın sonunda 31'ine girecek.

TROY CAUPAIN NERELİ?

Troy Caupain ABD'li. Lise basketbolunu Virginia eyaletinin Midlothian kentindeki Cosby Lisesi'nde oynadı; son sınıfında bölgenin yılın oyuncusu ödülünü aldı.

TROY CAUPAIN NBA'DE OYNADI MI?

Troy Caupain, NBA'de Orlando Magic formasıyla 4 maça çıktı. 2018-19 sezonunu kulüple imzaladığı iki yönlü sözleşmeyle geçirdi ve ilk NBA maçına 31 Aralık 2018'de Charlotte Hornets karşısında girdi. Bu 4 maçta ortalama 4 dakika süre aldı, 2,5 sayı attı. 2019 sonbaharında Portland Trail Blazers'ın hazırlık kampına katıldı, sezon başlamadan serbest bırakıldı.

TROY CAUPAIN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Troy Caupain, ABD dışında yedi ülkede forma giydi. Avrupa'daki ilk durağı 2018 baharında İtalya'nın Udine takımı oldu. Orlando'dan sonra İsrail'de Hapoel Holon, Belçika'da Oostende ve Almanya'da ratiopharm Ulm'da oynadı.

Türkiye'ye ilk kez 2021-22 sezonunda Darüşşafaka Tekfen ile geldi. Ardından İtalya'da Brescia (2022-23), İspanya'da UCAM Murcia (2023-2025), Fransa'da SIG Strasbourg (2025) ve yine İtalya'da Reggio Emilia (2025-26) formasını giydi. 2026 yazında Trabzonspor'a imza attı.