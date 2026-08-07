Transfermarkt çöktü mü, Transfermarkt neden açılmıyor, 7 Ağustos Cuma Transfermarkt sorun mu var?

Futbolcuların piyasa değerleri, transfer haberleri ve istatistikleriyle milyonlarca kullanıcıya hizmet veren Transfermarkt'ta 7 Ağustos Cuma günü meydana gelen erişim problemi dikkat çekti. Siteye ulaşamayan kullanıcılar sosyal medya üzerinden yaşanan sorunu paylaşırken, "Transfermarkt çöktü mü, neden açılmıyor?" soruları kısa sürede en çok araştırılan konular arasına girdi. Erişim sorununun kaynağına ilişkin gelişmeler merakla bekleniyor.

TRANSFERMARKT ÇÖKTÜ MÜ, KAPANDI MI? 7 AĞUSTOS'TA ERİŞİM SORUNUNUN NEDENİ BELLİ OLDU

Dünyanın en çok ziyaret edilen futbol veri platformlarından biri olan Transfermarkt'a 7 Ağustos Cuma günü erişim sağlamak isteyen kullanıcılar hata ekranıyla karşılaştı. Takım kadroları, futbolcu piyasa değerleri ve transfer bilgilerine ulaşmak isteyen futbolseverler, "Transfermarkt çöktü mü, kapandı mı?" ve "Transfermarkt neden açılmıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı.

TRANSFERMARKT ÇÖKTÜ MÜ?

Transfermarkt'a giriş yapmak isteyen birçok kullanıcı, siteyi ziyaret etmeye çalıştığında "Bu siteye ulaşılamıyor" uyarısıyla karşılaşıyor. Yaşanan erişim sorunu nedeniyle platforma giriş yapılamazken, kullanıcılar problemin genel mi yoksa kendi bağlantılarından mı kaynaklandığını merak ediyor.

TRANSFERMARKT NEDEN AÇILMIYOR?

Erişim sorunuyla ilgili Transfermarkt'ın resmi sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Paylaşımda, sitenin teknik bir arıza nedeniyle değil, planlı bakım çalışması kapsamında geçici olarak hizmet dışı olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakım çalışmaları nedeniyle sitemize geçici süreliğine erişim sağlanamamaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

TRANSFERMARKT NE ZAMAN DÜZELECEK?

Transfermarkt tarafından bakım çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin net bir saat veya tarih paylaşılmadı. Çalışmaların sona ermesinin ardından platformun yeniden normal şekilde hizmet vermesi bekleniyor. Kullanıcılar ise resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yapılacak yeni duyuruları yakından takip ediyor.