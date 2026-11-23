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Tramvay otobüs kazası nerede oldu, ölen var mı sorusu kazanın ardından İstanbullular tarafından merak edilmeye başlandı. Fatih Haseki'de yaşanan tramvay İETT otobüsü kazasında ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden olmadı, 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından tramvay hattı çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

TRAMVAY OTOBÜS KAZASI NEREDE OLDU?

Kaza, İstanbul'un Fatih ilçesinde, Haseki Tramvay Durağı'nın yakınında meydana geldi. Seyir halindeki tramvay ile İETT'ye ait yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın ardından bölgeye çevredeki vatandaşların ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

KAZADA ÖLEN VAR MI?

Kazada ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden olmadı. Tramvay ile otobüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TRAMVAY SEFERLERİ DURDU MU?

Kazanın ardından tramvay yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Bu nedenle bölgede tramvay seferlerinde aksama yaşanıyor. Haseki çevresinden tramvayla seyahat edecek yolcuların alternatif ulaşım yollarını kullanmaları öneriliyor.

YOLDA TRAFİK NASIL?

Kazanın yaşandığı caddede araç trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor. Kaza nedeniyle çevre yollarda yoğunluk oluşabileceği için sürücülerin dikkatli olmaları ve mümkünse alternatif güzergâhları tercih etmeleri öneriliyor.

KAZANIN NEDENİ NE?

Tramvay ile İETT otobüsünün nasıl çarpıştığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kazanın nedeninin, yetkililerin olay yerinde yapacağı inceleme ve güvenlik kamerası kayıtlarının değerlendirilmesinin ardından netlik kazanması bekleniyor.